掌握逾半經濟命脈！ 伊朗「軍事--宗教複合體」 成政權最佳保護傘

70萬人組成的志願民兵「巴斯杰」，是德黑蘭政權的維穩幫手，協助鎮壓反政府的街頭抗議者。（美聯社檔案照）

儘管美國總統川普表示，在擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）和多名高層官員後，他認為美國已達成讓德黑蘭「政權更迭」的目標，但伊朗龐大的安全機器並非僅靠意識形態來維繫，而是由一套經濟誘因系統所支撐，政權一旦垮台，將對其追隨者的生計構成直接威脅。

華爾街日報報導，研究伊朗政權的學者與分析人士表示，這個伊斯蘭共和國成立至今，已建立一個觸角廣泛的生態系統，控制超過一半的經濟活動，以現金、職業及其他機會獎賞效忠者，以換取他們鎮壓異己並對政權保持忠誠。儘管美國和以色列長達數週的空襲，削弱德黑蘭領導層與基礎設施，但這種社會與經濟契約的深度，正協助該政權維持凝聚力。

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最新民調顯示，只有20%的伊朗人支持該政權，但既得利益者構成一個比反對派更具凝聚力的集團，透過經濟利益，將執政的什葉派神職人員、準軍事部隊與平民綁在一起。

智庫「國際危機組織」（ICG）伊朗專案負責人瓦艾斯（Ali Vaez）指出，這個系統將使那些從中獲利者，很難被說服去反對政權，「數百萬人因效忠政權而獲益。他們不想失去這些。」這些津貼福利包括現金券、優先進入大學、以優惠匯率取得外匯，或是廉價貸款。

為保護政權而成立的精銳部隊「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC），由至少12.5萬名支薪人員組成，在經濟中扮演重要角色，以準國家企業的形式運作，進行消費品貿易，並主導石油與天然氣、建築和電信等主要基礎設施部門。

而在70萬人組成的志願民兵「巴斯杰」（Basij）協助下，德黑蘭政權也控制了反政府的街頭抗議者。根據巴斯杰的官方社群媒體帳號與伊朗政府員工的說法，巴斯杰成員就讀於伊朗的大學，並在大多數政府及與政權相關的公司中任職。與軍隊不同，「巴斯杰是社會的一部分」。

根據革命衛隊公司高層與伊朗石油官員的說法，在10年前跨國公司因制裁而撤出伊朗能源部門後，衛隊附屬企業獲得無須競標的合約，以開發伊朗和卡達共有的南帕爾斯（South Pars）天然氣田。革命衛隊最大企業集團「哈塔姆安比亞」（Khatam al-Anbiya）估計，合約的長期價值約500億美元，相當於伊朗國內生產毛額（GDP）的14％。

根據「荷蘭國際關係研究所」（Clingendael Institute）2025年12月發布的報告，與革命衛隊結盟的保守派神職人員，也控制大型宗教基金會（bonyads），這些基金會與衛隊企業共同控制超過50%的經濟活動。報告指出，這種「軍事—宗教基金會複合體」是伊朗政治經濟的基礎黏合劑，並支撐著國家的經濟實力；這個複合體依然牢不可破，而且幾乎不允許發生政治變革。

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