檢察官論告引《動物農莊》 周軒：與柯文哲崛起到判刑神似

民眾黨創黨主席柯文哲被判刑後開記者會。（資料照）

前民眾黨主席柯文哲涉京華城案被判17年，台北地院今「公開播送」言詞辯論、宣判錄音、錄影。其中，一名檢察官的論告發人深省，對此，政治工作者周軒表示，廖彥鈞檢察官的發言，應該脫胎自經典寓言小說《動物農莊》，有趣的是，《動物農莊》的故事，跟柯文哲的崛起到被判刑，還真的有幾分神似。

廖彥鈞檢察官在論告中表示，「我自認為是一個認真的檢察官，我對這份工作有我自己的理想，我是真的相信我們這份工作可以幫這個社會帶來一些利益的。過去三年，我都是國民法官專職的檢察官，我在這個法庭當中，我所看過的被害人流下的淚水、我所捍衛過的被害人權益，我相信不會少於在場任何一位法律人。我們或許不像市長一樣位高權重，可以決定一個城市、一個國家的未來。但我作為一個基層檢察官，我在我的工作崗位上面努力把我的工作做好，這就是我們的職責。所以每一個案件我們都全力以赴，每一場審判都是追求公平正義必經的過程」。

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周軒在臉書發文分享，廖檢在結尾說到「永遠不要再有下一個比別人『更平等』的京華城案」，他認為這句話應該是來自經典寓言小說，喬治歐威爾的《動物農莊》，「所有動物生來平等，但有些動物比其他動物更平等」。有趣的是，《動物農莊》的故事，跟柯文哲的崛起到被判刑，還真的有幾分神似。

周軒指出，柯文哲在2014年以政治素人之姿崛起，主打「推倒藍綠高牆」、「獨木舟對抗大連艦隊」、「政治就是找回良心」、「公開透明」與「這是一場改變台灣政治的新文化運動」。而動物農莊故事中的動物們，為了推翻人類農場主的剝削，懷抱著建立一個「公平、透明、沒有壓迫」的新社會而發起革命。

周軒續指，結果領導革命的動物，在掌握統治權後，逐漸搬進人類的屋子、穿上衣服、開始與人類做生意，最終變得與他們當初推翻的統治者毫無二致。而柯文哲因京華城容積率案、政治獻金案等，遭台北地方法院一審認定涉犯違背職務收賄、圖利與侵占等罪，判處17年有期徒刑，起因全是因為柯文哲為了自己的利益，開始經營那些往昔他訴求是「舊政治」的「財團關係」，做出跟他過往所稱生平最討厭的「國民黨」一樣的事情。讓他大讚，「我真的很佩服廖檢的口才與學養，太厲害，太切題了」。

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