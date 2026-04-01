綠營分裂危機！劉櫂豪傳角逐台東縣長 徐國勇出手了

民進黨秘書長徐國勇（右1）南下台東主持選前工作會議。（民眾提供）

台東縣選情近期傳出不少曲折與轉變，隨國民黨黨內登記將終止，內部也愈見整合後雛型。然而本在台東已相對勢微的綠營，日前前立委劉櫂豪又傳出可能再度角逐縣長，再度引起地方注目與爭辯。30日則是傳出，台東綠營有著不公開內部會議，秘書長徐國勇也出席主持，席間不提，卻是眾人內心最期待的是「到底與劉櫂豪談好了嗎？」

藍推議長吳秀華 綠由立委陳瑩出戰

台東縣長大選，藍營推出現任議長吳秀華，綠營則是原住民立委陳瑩，近日吳秀華兄長、前台東縣長吳俊立更加頻繁現身，吳氏兄妹與縣長饒慶鈴同時出現的公眾活動也增加，加上藍營內部傳聞，儼然內部已趨向一致、全力鞏固吳秀華一爭縣長大位。

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然而在泛綠方面，劉櫂豪日前在臉書發文，直台東受控於「家族政治」許久，藍綠二方推出「前縣長妹妹（吳）」與「前縣長女兒（陳）」，並推出自己是否要再度參選議題引起地方熱議。只是今劉未能與其取得聯繫，但藍營方面卻有不少人回報「早上7時30分就見到劉氏夫妻在殯儀館致意」、「真的很勤勞，這麼做 也是沒錯」，劉雖未在臉書把話講死、未表示參選到底，但動作仍在進行。

劉櫂豪為英系人馬 上屆獲得1.8萬票

綠營內部目前不少人考量的是，問題「搞定沒？」、「就算劉協助，1.8萬票真能無縫轉移嗎？」。又因劉為英系人馬，甚至近期也傳出陳瑩、台東地方綠營人士也前往找尋前總統蔡英文詢問此事，30日徐國勇南下召開會議，會後也傳出私下與劉櫂豪接觸。

在會議時，倒是有人提出「先安排劉櫂豪職銜，選上再議」，但突然冒出的說法也令不少人吃驚「都沒事先溝通，就向秘書長提出」。台東綠營與會人士則回答得保守，他說，秘書長也僅就選舉工作進行安排，台東市長參選人雖外界傳聞不少，但仍在討論中，至於劉櫂豪「至少雙方相談融洽，沒有口出惡言就是好事」。

明顯劉櫂豪尚未表態，但起碼已有「能講上話」的基礎，接下來則被地方支持者所期待的即是「蔡前總統這次是否要表態了」。

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