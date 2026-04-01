央視宣傳鄭麗文將會晤習近平 中網灌爆「臭乞丐」官方狂刪負評！

鄭麗文將率團訪中。（資料照）

中共官方週一（3/30）宣布，中國國家主席習近平邀請國民黨主席鄭麗文訪中，相關消息隨即登上微博熱搜並被置頂，顯見牆內積極將強內宣這件事。不過反共網紅「八炯」注意到，中官媒《央視》的抖音上傳鄭麗文即將訪中的影片，留言區大翻車，幾乎都是在痛罵國民黨是「臭乞丐」！

《央視》週一先發布快訊，後由國台辦正式宣布，習近平邀請鄭麗文率訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問，引發輿論熱議。隨後，「中共中央和習近平總書記歡迎鄭麗文率團來訪」的關鍵詞條登上微博熱搜榜，而且還被置頂，顯見熱度是官方刻意推播製造話題，也展現北京極力想宣傳此事。

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《央視》也在官方抖音PO影片，宣傳台灣最大在野黨主席要訪中會晤總書記的事，有10多萬按讚，但留言區卻大翻車。八炯透露，該影片留言區被中國網友灌爆，全都是在噴國民黨「臭乞丐」、「要飯」，讓《央視》不得不狂刪留言，刪到最後只剩150則已經「精選評論」的留言。

台灣網友紛紛嘲諷，「中國國民黨就是被中國人趕走的垃圾政黨」、「他們就是乞丐阿，沒說錯」、「中國人看得很清楚，特別是乞丐，中國人一眼就識別」、「中共真的是專治膝蓋的專家，每個去了都能治得膝蓋很軟、很能跪」、「國民黨之前去中共國要飯的是馬娘娘，現在要輪到鄭丫鬟去要飯了」、「一堆家人財產在美國的，然後跑去中共抱大腿，狗看了都嫌！」、「刪留言很奇怪嗎？這不是他們的慣性操作？沒被刪留言的只有水軍」

據稱央視抖音有關鄭麗文訪中的影片留言區大翻車。（圖翻攝自八炯Threads）

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