首破「虛擬貨幣」九合一選舉賭盤！「1比20」高賠率 雲林2嫌被逮

雲林縣刑警大隊副大隊長江昆達說明案情。（雲林縣警察局提供）

距離11月28日九合一選舉僅剩約8個月，選舉賭盤已蠢蠢欲動！雲林地檢署、雲林縣警察局今（1）日宣布破獲國內首件九合一選舉虛擬貨幣賭盤案，查獲29歲賭客盧男及童男。初步調查，賭客以穩定幣（USDC）下注，由於利用虛擬貨幣採去中心化、無莊家設定賠率、訂單簿交易等特性，警方仍在追查開設賭盤的幕後犯罪集團。

雲林縣警察局啟動2026年九合一選舉查賄制暴、查緝賭盤等工作，北港分局在網路巡邏時，發現去中心化預測平台「Polymarket」已針對即將到來的年底選舉開設非法賭盤，以「2026 Taiwanese Local Elections: Party Winner（2026 台灣地方選舉：黨內獲勝者）」為標的，誘使不特定民眾以虛擬貨幣投注選舉結果。

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雲林地檢署獲報指派檢察官程慧晶指揮雲林縣警察局刑警大隊、北港分局及刑事局深入追查，在3月19日兵分2路前往新北市新店區、中和區執行查緝，分別帶回童姓、盧姓2名賭客。

檢警調查指出，「Polymarket」平台利用區塊鏈技術，讓賭客透過個人電子錢包下注與美金等值的穩定幣（USDC），其特色為去中心化、無莊家設定賠率，採取訂單簿交易機制（類似股票撮合制度），本次查獲之賭盤甚至出現「1比20」的高賠率，若預測正確可獲取20倍報酬，反之，押錯則投注金全數歸零。

警方表示，盧、童2名賭客分別在1月1日及1月4日，利用行動電話登入其申辦並綁定銀行帳戶的電子錢包，進入平台投注，分別投注約5顆及20顆USDC，訊後依違反公職人員選舉罷免法及刑法賭博罪，移送雲林地方檢察署偵辦，並續擴大追查涉案共犯。

地檢署指出，檢察官審酌2人均無刑案前科紀錄，且坦承犯行，犯後態度良好，予以緩起訴。

雲林縣警察局長黃富村強調，警方會持續動員追查，運用科技設備智慧警政強力查緝掃蕩選舉賭盤，發現不法絕對嚴查、嚴辦，並呼籲國人切勿下注簽賭、誤觸法律。

雲林檢警查獲去中心化預測平臺「Polymarket」已針對即將到來的年底選舉開設非法賭盤，以「2026 Taiwanese Local Elections: Party Winner（2026 台灣地方選舉：黨內獲勝者）」為標的，誘使不特定民眾以虛擬貨幣投注選舉結果。（雲林縣警察局提供）

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