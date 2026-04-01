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    首頁 > 生活

    LINE突爆大規模災情！用戶被登出還登不回

    2026/04/01 09:01 即時新聞／綜合報導
    LINE昨日晚間傳出災情，許多用戶表示LINE帳號突然被登出，嘗試再次登入時卻顯示「無法找到此帳號的認證資訊」，至今問題仍未被排除，官方表示仍在瞭解狀況中。示意圖。（業者提供）

    LINE昨日晚間傳出災情，許多用戶表示LINE帳號突然被登出，嘗試再次登入時卻顯示「無法找到此帳號的認證資訊」，至今問題仍未被排除，官方表示仍在瞭解狀況中。示意圖。（業者提供）

    通訊軟體LINE是國人最常用的App，昨日晚間傳出災情，許多用戶表示LINE帳號突然被登出，嘗試再次登入時卻顯示「無法找到此帳號的認證資訊」，至今問題仍未被排除，官方表示仍在瞭解狀況中。

    許多網友在社群平台Threads發文表示，LINE在昨晚沒有點擊不明連結、提供他人認證碼的狀況下，被無預警登出後就再也登入不進去，點選「再次登入」後，畫面顯示「無法找到此帳號的認證資訊」，並要求用戶返回前一頁點選「刪除」，清除此裝置儲存的所有LINE相關資料，許多已加入的群組、社群也被退出，朋友顯示「沒有成員」。

    網友們看到貼文後紛紛留言「為什麼最近被盜帳號強制登出的用戶都是台灣大哥啊！」、「Line突然被盜用，且帳號已被刪除」、「台哥大用戶在此，我是昨晚八點多發生的，目前還沒救回」、「我剛剛打台灣大哥大客服他說不是只有他們，中華跟遠傳目前也遇到這個情形，應該是Line公司的問題」。

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