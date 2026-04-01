伊朗揚言炸18家美企報復！白宮：美軍已準備反制任何攻擊

伊朗革命衛隊警告，若再有伊朗領袖在「針對性暗殺」中喪生，將把蘋果、Google與Meta等美國頂尖科技公司列為攻擊目標。（資料照，法新社）

近期中東局勢緊張，伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）警告，若再有伊朗領袖在「針對性暗殺」中喪生，將把蘋果、Google與輝達等美國頂尖科技公司列為攻擊目標。對此美國白宮發聲強調，美軍已做好全面準備，將反制任何來自德黑蘭的攻擊行動。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）3月31日發出聲明，指控美國政府與科技巨擘「無視我們一再警告必須停止」針對伊朗高層官員的行動，並質疑這些科技公司是「設計與追蹤暗殺目標的主要元素」。伊朗革命衛隊稱，如果再有伊朗領袖在「針對性暗殺」中喪生，將把蘋果（Apple）、Google與Meta等美國頂尖科技公司列為攻擊目標。

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被列出的18家美企包含：英特爾（Intel）、微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）、臉書母公司Meta（Meta Platforms）、谷歌（Google）、甲骨文（Oracle），以及電動車製造商特斯拉（Tesla）、數據分析公司帕蘭泰爾（Palantir）與晶片巨頭輝達（Nvidia），還有思科（Cisco）、惠普（HP）、國際商業機器公司（IBM）、戴爾（Dell）、摩根大通（JPMorgan Chase）、奇異（GE）、「Spire Solution」、AI巨頭「G42」及波音（Boeing）。

針對這項警告，《路透社》引述一名匿名白宮官員回應稱，美軍在過去和現在都已準備好遏止伊朗的任何攻擊，並強調伊朗的軍事能力已明顯受挫，直言這個恐怖政權的彈道飛彈和無人機攻擊已銳減90%。

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