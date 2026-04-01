美軍重拳打擊！ 伊朗海空軍停擺、防空系統幾近瓦解

美國中央司令部司令庫柏上將公布最新戰報，強調伊朗海空軍癱瘓、防禦系統瓦解，且美軍已有效消除伊朗對境外目標的投射力量。（美聯社）

美國自2月28日發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）至今，摧毀伊朗境內大量軍事目標，美國中央司令部（CENTCOM）司令庫柏上將（Adm. Brad Cooper）3月31日公布最新戰報，強調伊朗海空軍癱瘓、防禦系統瓦解，且美軍已有效消除伊朗對境外目標的投射力量。

庫柏上將在中央司令部於社群媒體「X」貼出的影片中指出，目前在中東有5萬美軍，此次是他六度針對「史詩怒火行動」進行戰況匯報，目前行動進入第五週，目標是削弱伊朗向境外投射軍事力量的能力。庫柏上將表示，近期戰況發展表明，伊朗的海軍活動、空中行動和防禦系統均受到顯著影響，「我們看不到他們的海軍出海，看不到他們的飛機飛行，他們的防空和飛彈防禦系統也基本上被摧毀」。

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庫柏上將指出，儘管取得上述進展，但美軍仍保持警惕並做好戰鬥準備，行動效率取決於執行人員，部署在前線的部隊陸續做出傑出貢獻，美軍透過各軍種的協同作戰，有系統地拆解了伊朗的無人機、飛彈及海軍攻勢。包括海軍發射多輪巡弋飛彈，航艦則以艦載機發動打擊，空軍透過空中加油機延長了戰鬥機與轟炸機的打擊範圍，地面部隊為遠程作戰和防禦措施提供支持，保衛美軍及其合作夥伴，太空軍則提供關鍵優勢，為這場行動提供關鍵支援。

在戰報最後，庫柏上將也對集結於中東的美軍聯合作戰部隊表示讚賞，這支部隊包括陸軍士兵、海軍水手、空軍飛行員、陸戰隊員、國民兵以及海岸警衛隊隊員，庫柏強調，他們是「世界上有史以來最強大軍隊」的一部分。

Update from CENTCOM Commander on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/x79frG3zwi — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 31, 2026

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