泰國佳麗選美自介「牙齒貼片噴飛」卡唇邊 1神反應化解尷尬

「2026 泰國萬國小姐」近期舉行預賽，其中1名佳麗查娜戈在台上自我介紹到一半時，竟發生「牙齒貼片」脫落的尷尬意外。（圖擷自「GrandTV」YouTube頻道、本報合成）

「2026 泰國萬國小姐」（Miss Grand Thailand 2026）近期舉行預賽，代表中部巴吞他尼府（Pathum Thani）的佳麗查娜戈（Kamolwan Chanago）在台上自我介紹到一半時，竟發生「牙齒貼片」脫落的尷尬意外，掀起外界熱議。

綜合外媒報導，這場選美預賽於25日登場，查娜戈身著華麗禮服亮相，沒想到正當她自我介紹時，口中的「牙齒貼片」疑似因情緒激昂、動作過大，竟在眾目睽睽下突然滑落卡在唇邊。

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面對這場「災難」，查娜戈鎮定地將台詞說完，接著機智地轉身背對觀眾，迅速將鬆脫的假牙貼片取下，再次轉身面向觀眾時臉上已經恢復自信笑容，並繼續進行晚禮服走秀環節與定點擺姿勢，表現優雅且從容。

總決賽明登場 爭奪前進印度門票

據悉，「2026 泰國萬國小姐」總決賽預計於泰國時間28日晚間在曼谷Bravo BKK購物中心舉行。屆時將由2025年冠軍普阿皮帕特（Sarunrat “Gotchabell” Puagpipat）親自為繼任者戴上皇冠，冠軍佳麗將赴印度參加2026年「國際小姐」選美大賽。

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查娜戈繼續進行晚禮服走秀環節與定點擺姿勢。（圖擷自「GrandTV」YouTube頻道）

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