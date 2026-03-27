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    首頁 > 國際

    中國人歸化日本人數 連2年居冠

    2026/03/27 15:18 駐日特派員林翠儀／東京27日報導
    圖為日本東京JR神田站外店家林立。示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（法新社資料照）

    圖為日本東京JR神田站外店家林立。示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（法新社資料照）

    即使中國以各種管道對日本進行負面宣傳，但歸化為日本籍的中國人仍高居全球第一。日本法務省統計，2025年1年內取得日本國籍的歸化許可者約為9200人，其中來自中國者約3500人，為各國之最，且已連續2年居首。

    《產經新聞》報導，去年歸化申請總數為1萬4103人，不予許可的案件為666人、許可人數為9258人。自1967年開始有統計以來，最高為2003年的1萬7633人。近年則大致維持在7000至9000人之間。法務省指出，歸化人數通常會隨經濟景氣變動而增減。

    日本與中國近期關係惡化，中國透過官方媒體、外交部發言人、網絡輿論等管道對日本進行負面宣傳。包括由官方和自媒體放大或密集報導在日中國人遭受暴力、搶劫或騷擾的個案，並將其歸咎於日本社會治安惡化，並高調警告日本的旅遊風險。或如福島核一廠排放核處理水之後，中國塑造日本「毒害海洋」的形象，抵制日本水產品。

    但即使中國一再強調日本風險，仍然無法阻止中國想歸化日本的決心。報導指出，從國籍別來看，過去除1973年外，一直以南韓、北韓籍歸化者最多。但在2024年，中國籍歸化者以3122人首次超越南北韓，到了去年中國籍達3533人，連續第2年居首。

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