中東戰火推升油價 美感謝庫德斯坦政府助伊拉克石油出口

美國國務卿魯比歐26日與庫德斯坦地區政府總理巴爾扎尼通話，感謝其讓包括該地區在內的伊拉克石油能夠進入全球市場。圖為魯比歐。（路透）

美國國務院表示，國務卿魯比歐26日與庫德斯坦地區政府總理巴爾扎尼（Masrour Barzani）通話，感謝該政府在中東戰火使油價上漲之際，讓包括該地區在內的伊拉克石油能夠進入全球市場。

根據《法新社》報導，美國國務院在聲明中說「伊朗戰爭推高油價，並震動全球市場。國務卿對庫德斯坦地區政府表示感謝，感謝其使包括該地區在內的伊拉克石油能夠進入全球市場。」

請繼續往下閱讀...

美國國務院指出，魯比歐還向24日在伊朗襲擊中喪生的庫德族部隊「自由鬥士」（Peshmerga）家屬表示慰問，並祝傷者早日康復。

庫德族「自由鬥士」24日聲稱，在伊拉克庫德斯坦埃爾比勒（Erbil）以北的1處基地遭到火箭彈襲擊，造成至少6名戰士死亡和30人受傷，「自由鬥士」譴責伊朗發起卑鄙的襲擊。

庫德族「自由鬥士」是伊拉克庫德斯坦自治區的武裝力量，其主要職責是守護伊拉克庫德斯坦地區的國土、人民和自治政府。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法