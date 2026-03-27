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    首頁 > 國際

    日本歸化門檻4月起調高 居留年限增至10年

    2026/03/27 14:43 駐日特派員林翠儀／東京27日報導
    法相平口洋在今天內閣會議後的記者會中表示，國籍「歸化」將進行制度調整，原則上要求在日本居留10年以上，並確認已融入日本社會。（資料照，彭博）

    法相平口洋在今天內閣會議後的記者會中表示，國籍「歸化」將進行制度調整，原則上要求在日本居留10年以上，並確認已融入日本社會。（資料照，彭博）

    取得日本國籍的「歸化」審查條件，將從4月起變嚴，對於申請者的連續居留期間，將從原本的「5年以上」，原則提高至「10年以上」。此外，申請人的納稅確認期間，也將由1年延長至5年，還將確認申請人最近2年的社會保險費繳納情況。

    日本政府今年1月曾彙整外國人政策的新基本方針「綜合性對應策」。新方針以安全保障與制度秩序為主軸，對外國人政策進行全面性重整，包括提高永住與歸化門檻等居留資格強化規定、觀光公害的應對策略，以及外國人土地取得規範的政策骨架。

    由於現行制度對於「永住」許可原則上要求10年以上居留，但涉及參政權的國籍「歸化」，門檻卻僅有5年，低於永住許可，被認為有不均衡的問題。法相平口洋在今天內閣會議後的記者會中表示，將進行制度調整，原則上要求在日本居留10年以上，並確認已融入日本社會。

    產經新聞報導，日本「國籍法」規定，歸化的最低條件為「居留5年以上」，但在實務運作上將提高為「原則10年以上」，並於4月1日起實施。

    此次強化並非修法，而是透過運用上的調整實施。將「原則10年以上居住」納入，作為判定是否融入日本社會的條件之一。不過，申請人若為日本人配偶，或對日本有特殊貢獻等情況，仍可能適用例外，即使未滿10年居住，也有機會獲得歸化許可。

    根據法務省說明，即使是在3月31日前提出的歸化申請，只要在新制上路前尚未獲得許可，也將依照新規定進行審查。

    另一方面，原本申請時僅需提交1年分的住民稅與社會保險繳納紀錄，將擴大為住民稅5年及社會保險2年的繳納紀錄，與目前永住許可標準一致。

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