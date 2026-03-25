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    首頁 > 國際

    美國女子服用墮胎藥被控謀殺 法官裁定1美元交保

    2026/03/25 13:15 即時新聞／綜合報導
    美國喬治亞州女子摩爾服用墮胎藥被控謀殺，法官裁定1美元交保。（圖擷自「@GAFollowers」X帳號）

    美國喬治亞州女子摩爾服用墮胎藥被控謀殺，法官裁定1美元交保。（圖擷自「@GAFollowers」X帳號）

    美國喬治亞州31歲女子摩爾（Alexia Moore），於懷孕5個月左右服用墮胎藥，本月4日被捕並面臨謀殺指控。法官布萊克比（Steven Blackerby）23日開庭時，認為這個指控有問題且難以定罪，裁定本案以1美元（約新台幣31.9元）交保。

    《福斯新聞》報導，喬治亞州於2019年通過墮胎禁令，孕婦不得在檢測到胎兒心跳後墮胎，這通常是在懷孕6週左右，摩爾是州內首批違反禁令面臨官司的女性之一。

    不過，法官布萊克比直指謀殺指控存在問題，檢察官希金斯（Keith Higgins）對1美元保釋也沒有異議。希金斯透露，目前的指控是警方提出的，而且並未通知檢方，若想讓希金斯因謀殺罪嫌受審，還需要取得大陪審團的起訴書才行。

    另外，摩爾還涉及了2項毒品罪嫌，布萊克比裁定每項保釋金為1000美元（約新台幣3.2萬元），因此最終的保釋金額為2001美元（約新台幣6.4萬元），摩爾先前於喬治亞州康登郡監獄羈押將近3週，已在23日交保。

    警方資料顯示，摩爾於去年12月30日因腹痛就醫，她告知醫療人員自己服用了墮胎藥米索前列醇、鴉片類止痛藥羥考酮，隨後誕下1名嬰兒，但小孩僅存活1小時就死亡，院方估計她當時懷孕22週至24週左右。

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