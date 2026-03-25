不想現在停戰！ 沙烏地與阿聯警告川普：伊朗仍握能源關鍵籌碼

阿拉伯聯合大公國富吉拉（Fujairah）的石油設施遇襲後冒出濃煙與火光。中東盟友擔憂，若美國現在與伊朗停戰，將使德黑蘭持續握有威脅區域能源出口的關鍵籌碼。（美聯社）

美國正尋求結束對伊朗的戰事，但中東盟友卻不願現在停手。沙烏地阿拉伯與阿聯正向華府施壓，要求持續打擊伊朗；他們擔心一旦按現有條件停戰，德黑蘭仍將握有影響區域能源與安全的關鍵籌碼。

據《華爾街日報》報導，熟知內情的人士透露，美國總統川普無論在公開或私下場合，都強烈表達希望以外交手段，結束這場自2月28日爆發的衝突。然而，波斯灣阿拉伯國家對此感到極度憂慮，認為這份涵蓋15項條件的停戰草案對伊朗讓步過多，等同讓一個充滿敵意且實力強大的對手繼續存在。

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憂心荷姆茲海峽局勢 牽動全球油價

中東盟友的疑慮核心在於實質的戰略代價。若美國現在選擇停戰，伊朗將在荷姆茲海峽影響力上升的情況下獲得喘息。該海峽是全球最重要的石油運輸咽喉，且伊朗先前已對卡達的拉斯拉凡（RasLaffan）天然氣設施造成嚴重破壞，並向波斯灣各國發射數千架無人機與飛彈。沙烏地阿拉伯與阿聯擔心，過早的停戰協議，將使伊朗對該區域的能源出口與國家安全，維持長期的關鍵影響力。

面對華府試圖以全面解除制裁換取伊朗妥協的和平計畫，沙烏地阿拉伯與阿聯的領導人正積極遊說川普政府，要求堅持現有軍事行動。這不是出於對區域和平的排斥，而是基於生存風險的考量；他們要求華府必須將伊朗削弱至無法構成區域威脅的程度，才具備談判的基礎。

針對這項外交戰略分歧，白宮與相關中東國家目前尚未對外做出官方回應。

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