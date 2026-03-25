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    首頁 > 國際

    中關村論壇開幕式 中國副總理丁薛祥：開放合作才是正道

    2026/03/25 12:37 中央社
    中國國務院副總理丁薛祥出席中關村論壇開幕式。（路透）

    中國國務院副總理丁薛祥出席中關村論壇開幕式。（路透）

    2026中關村論壇年會於25日至29日在北京舉行。中國國務院副總理丁薛祥出席開幕式並發表致辭，強調中國將加快推進高水準科技自立自強，並稱唯有開放合作才是正道。

    丁薛祥發表致辭表示，「十五五」時期，中國將加快推進高水準科技自立自強，著力建設國際科技創新中心，打造科技強國重要戰略資源。中國建設的國際科技創新中心具有一些共性特徵，科技創新策略能力、國家戰略科技力量體系完備，在突破關鍵核心技術上發揮中堅作用，產出更多原創成果。

    丁薛祥又稱，高端產業引領的科技創新和產業創新深度融合，不斷催生新質生產力，培育一批具有技術主導權的新興產業和未來產業集群。科技資源和人才資源的集聚力，擴大科技領域高水準制度性開放，有效配置國際創新資源，吸引集聚全球優秀人才。

    丁薛祥並提出要建設更加開放包容的創新網絡。他說，科技進步是世界性、時代性問題，唯有開放合作才是正道。「我們要攜手打破制約知識、技術、人才、資本等創新要素流動的壁壘，營造開放、公平、公正、非歧視的國際科技發展環境。」

    他也說，要展開更加廣泛多元的科技合作，實現經濟社會發展可持續發展，對科技創新提出越來越高的要求。另外要促進更加平等向善的科技。

    中關村論壇創辦於2007年，根據新華社報導，今年的中關村論壇年會將針對企業專場、行業專場、科技文化類活動三大領域，組織策劃31場配套活動。

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