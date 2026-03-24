中東戰火燃料大缺 菲國總統：航空公司可能被迫停飛

馬尼拉機場的菲律賓航空客機。（美聯社檔案照）

美國、以色列與伊朗的戰爭，引發全球能源市場動盪。菲律賓政府24日表示，由於航空燃料短缺，菲國航空公司有可能被迫停飛。

《彭博》24日報導，菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）接受彭博新聞訪問時指出，已有多個國家通知菲律賓航空公司，無法為其飛機補給燃料，迫使菲國航空公司航班，須攜帶往返程所需燃料，長程航線面臨的問題更嚴峻；被問到是否無可避免地或許得停飛，小馬可仕說，「我們希望不要發生，但是無疑地有此（停飛）可能性」。

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中東戰事正使得全球面臨1970年代以來最嚴重石油危機，亞洲多國航空公司正擬定緊急應變措施，包括越南在內，數個亞洲國家已表示，準備從4月初起，對國際航線加收燃油附加費；另外，越南國家航空公司「越南航空」（Vietnam Airlines）4月1日起暫停部分航線，影響每週23個航班。

菲律賓大幅仰賴進口原油，尤其大部分進口自中東，因此比其他東南亞國家，更高度易受能源短缺和國內燃料價格上漲衝擊。菲國廉價航空「宿霧太平洋航空」（Cebu Air）已於23日宣布，由於中東危機導致燃料價格高漲，下月起將縮減航班。

不過，小馬可仕的看法顯然與菲國能源部長賈林（Sharon Garin）提出的評估不同，賈林24日稍早表示，能源部23日與數家航空公司會談，業者表示，已有足夠燃料訂單即將運抵，「他們向我們保證沒問題」。

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