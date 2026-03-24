從最後通牒到秘密斡旋 中東四國介入 川普對伊朗政策急轉彎

美國總統川普23日在佛州登機前走向記者群。川普當天表示，美伊已展開談判。（法新社）

美國總統川普於21日晚間發出最後通牒，要求伊朗在48小時內重新開放荷姆茲海峽，否則美軍將「徹底摧毀」伊朗發電廠。然而僅僅兩天後，川普便態度丕變，宣布接受外交途徑解決爭端，並將軍事打擊行動暫緩5天。華爾街日報24日報導，這項突如其來的政策逆轉，背後是一連串透過中東國家介入進行的秘密外交磋商。

報導指出，19日清晨，埃及、土耳其、沙烏地阿拉伯與巴基斯坦四國外交部長齊聚沙國首都利雅德，試圖尋找外交出路。然而，與會官員面臨的最棘手難題是，以色列擊斃伊朗的務實派國家安全首長拉里賈尼後，伊朗缺乏可進行談判的適當人選。

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然而，埃及情報官員設法與伊朗伊斯蘭革命衛隊建立聯繫管道，提出以5天停火期作為建立互信基礎的倡議。川普21日發出最後通牒後，利雅德會談的消息傳至白宮，川普於兩日後逆轉立場，決定暫緩此一打擊行動。

據美國與阿拉伯政府官員透露，近期密集外交活動已催生本週稍晚在巴基斯坦或土耳其舉行美伊高層會面的初步規劃。美方可能由特使魏科夫與川普女婿庫希納代表出席，若協議有望達成，副總統范斯亦可能與會。伊朗方面可能由外交部長阿拉齊出席，但德黑蘭當局已表明不願重蹈此前與魏科夫談判失敗的覆轍。

然而，阿拉伯調停人士私下對美伊能否迅速達成協議持保留態度，認為雙方立場差距甚大。伊朗官員更公開否認正在進行任何談判。

范斯已於23日與以色列總理納坦雅胡通話，川普亦與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾將軍通話。據了解，伊朗方面開出的停戰條件包括：要求美以承諾未來不再發動攻擊，並就戰爭期間造成的損害進行賠償。美國的立場則維持戰前訴求，要求伊朗拆除核設施、暫停彈道飛彈計畫，並停止支持武裝代理人組織。

在荷姆茲海峽的控制權問題上，阿拉伯領導人曾提議由中立委員會監管以確保船隻通行，但伊朗革命衛隊要求伊朗應像埃及管理蘇伊士運河一樣收取過路費。此提案遭到波斯灣國家強烈反對，特別是沙烏地阿拉伯。

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼在父親、妻子與姊妹均死於空襲後掌權，華府現在必須與一個更為強硬的伊朗政權打交道。川普透露美方已與一位在德黑蘭備受敬重的伊朗高層人士取得聯繫，但拒絕透露姓名以免危及對方安全。分析家指出身革命衛隊、曾擔任德黑蘭市長，現年64歲的伊朗國會議長卡利巴夫，是少數仍能說服伊朗政治領導階層與強硬派接受協議的資深官員。

然而，卡利巴夫在川普發表談話後即發文，表明伊朗人民要求對侵略者進行無情懲罰」，並斷言未曾與美國進行任何談判，強調這類言論只是為操縱金融與石油市場，並讓陷入泥淖的美以脫身。

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