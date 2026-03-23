革命衛隊為達目的不惜犧牲人民 《彭博》：川普威脅轟炸發電廠沒用

德黑蘭民眾21日參加革命衛隊發言人奈尼的葬禮。（路透）

《彭博》23日發布評論文章指出，美國總統川普限期伊朗48小時內開放荷姆茲海峽，否則就轟炸其電力設施，但此舉並不會迫使目前實質掌權的伊朗伊斯蘭革命衛隊屈服，因為這對一般伊朗民眾的傷害遠大於對革命衛隊的傷害。

《彭博》專欄作家錢皮恩（Marc Champion）指出，川普在兌現威脅和期限方面紀錄不良，但這次的最後通牒如此簡短明確，必須認真對待。川普的邏輯顯而易見，既然已發動戰爭，想要打贏就必須持續下去，直到伊朗無法再威脅途經荷姆茲海峽的航運。

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然而，伊朗人退讓的可能性微乎其微。幾十年來，他們一直保留著封鎖荷姆茲海峽的手段，卻從未真正付諸行動，因為他們害怕招致美國和以色列攻擊，從而終結伊朗神權政權，但攻擊最終還是發生，而封鎖荷姆茲海峽讓他們發現一個無法抹滅的事實：地理環境和現代戰爭的發展使他們能夠控制人員進出海峽，從而擁有挾持全球經濟的權力。

在這場美國和以色列在純粹軍事層面上佔據絕對優勢的戰爭中，如今實際控制伊朗的伊斯蘭革命衛隊指揮官絕不會輕易放棄手中的王牌。封鎖荷姆茲海峽賦予他們不對稱的力量，使他們能夠在伊朗領袖、防空系統、海軍、飛彈庫及指揮控制系統遭受重創的情況下，依然能夠向美國施壓。

如果川普認為打擊伊朗發電設施的威脅會讓革命衛隊重新考慮，那麼他仍不了解革命衛隊。革命衛隊曾利用人海戰術挫敗裝備更精良的伊拉克軍隊在1980年的入侵，並將戰爭持續6年之久，遠遠超出任何戰略意義。1988年，在伊朗面臨經濟崩潰及伊拉克使用化學武器屠殺投入戰場的青少年的情況下，當時的最高領袖何梅尼（Ruhollah Khomeini）宣布結束戰爭，這甚至令革命衛隊感到無比失望。

革命衛隊為了達到目的，必要時不惜屠殺成千上萬的本國公民。

換言之，革命衛隊不會因為川普威脅攻擊伊朗電力設施而放棄戰鬥，因為此舉對一般民眾的傷害遠大於對革命衛隊的傷害。此外，正如伊朗對川普威脅的回應一樣，他們相信自己能夠反擊，並矢言打擊波斯灣地區與美國和以色列有關的海水淡化和能源基礎設施。如果說這場戰爭和俄羅斯入侵烏克蘭教會人們什麼，那就是他們很可能真的能做到。

如果這種情況發生，波斯灣國家將面臨與伊朗在荷姆茲海峽問題上同樣的「轉折點」，即他們想要遏制的威脅已成為現實，因此保持克制已不再有意義。

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