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    首頁 > 國際

    慘！南韓：25％來自北韓核設施地區脫北者發生染色體畸變

    2026/03/23 14:30 即時新聞／綜合報導
    資料顯示，每4名來自北韓豐溪里核試驗場鄰近地區的脫北者中，就有1人出現疑似輻射誘發的染色體畸變。圖為豐溪里核試驗場。（路透資料照）

    資料顯示，每4名來自北韓豐溪里核試驗場鄰近地區的脫北者中，就有1人出現疑似輻射誘發的染色體畸變。圖為豐溪里核試驗場。（路透資料照）

    相關資料顯示，每4名來自北韓豐溪里核試驗場鄰近地區的脫北人員當中，就有1人出現疑似輻射誘發的染色體畸變，儘管上述現象與輻射之間的因果關係尚無法獲得證實。

    韓聯社報導，南韓統一部23日表示，南韓原子能醫學院國家輻射經濟診療中心2024年針對來自北韓豐溪里核試驗場附近8個市、郡的35名脫北者實施了輻射檢查。結果顯示，當中12人的輻射劑量檢測結果高於最低檢測限度，即可能因輻射引發染色體畸變，佔比約34%。

    與此同時，2025年接受輻射檢查的59名脫北人員中，也有15人的檢測結果疑似出現染色體異常。包括2023年在內，過去3年接受輻射檢查的脫北人員共174人，其中44人疑因輻射誘發染色體畸變，約佔25%。

    上述人員均於北韓當局2006年11月進行首次核試驗之後，自豐溪里鄰近地區出走、歸順南韓。

    報導稱，儘管如此染色體變異也可能因電腦斷層掃描（CT）等放射檢查，或者有害化學物質等因素引起，且南韓政府無法對豐溪里附近水源實施採樣檢測，輻射檢查和分析工作受到侷限，因此上述調查結果與輻射之間的因果關係尚難以確定。

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