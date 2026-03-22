「川習會」陷僵局！ 傳待伊朗戰事降溫 川普政府才願安排

美國總統川普與中國國家主席習近平，去年10月30日在南韓釜山會晤。（路透檔案照）

美國Politico政治新聞網站21日獨家報導，隨著美國向波斯灣增兵、伊朗戰事升溫，原定3月底舉行的「川習會」陷入僵局。據多名知情人士透露，川普政府已向外國官員表明，在伊朗戰爭激烈階段結束前，不會重新安排美國總統川普與中國國家主席習近平的會晤。

一位熟悉美中峰會籌備工作的駐華盛頓外交官向Politico證實，美國政府已明確表示：「川普與習近平的下次峰會日期，將待伊朗衝突的激烈階段結束後才會提出。」另一位同樣熟悉白宮峰會籌備工作、且與政府關係密切的駐華盛頓人士也證實，政府方面已透露了這一時間表。

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但白宮發言人凱莉（Anna Kelly）否認此說，稱為「假新聞」，強調美國與中國正就重新安排川普總統的訪問進行建設性討論，相關公告即將發布。中國駐美大使館則表示沒有相關資訊。

事實上，川普對會期說法反覆，先是說延後「一個月左右」，之後改口到「約一個半月」。白宮發言人李威特18日則暗示，會談可能要到5月之後才會發生。與此同時，伊朗戰爭已進入第四週，美方不僅考慮長期部署，甚至傳出擬定地面部隊進入伊朗的計畫，並已增派數千兵力。

一名接近政府人士坦言，「在待在外國、特別是中國這種對手國家的情況下，要處理戰爭存在操作上的限制，在這種氣氛下進行川習會將顯得極其尷尬」。

川普與習近平去年10月在南韓釜山會晤時，曾在緩解貿易戰方面取得進展。當時習近平承諾購買大豆等美國農產品，並取消關鍵礦物出口限制；川普則同意延長暫緩對中國商品徵收關稅的期限。

前美國貿易代表署（USTR）談判代表卡特勒（Wendy Cutler）認為，即便兩人不見面，貿易穩定工作仍可繼續。然而，前拜登政府國家安全會議中國事務主任杜如松（Rush Doshi）警告，目前無法確定戰爭何時會結束，而在戰爭結束前，如果缺乏領導人之間的直接溝通，會讓雙邊關係存在真實的風險，恐會比外界原先預期的更加不穩定。

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