美日宣布1.2兆核電與1兆天然氣項目 推進同盟新黃金時代

日本首相高市早苗19日與美國總統川普舉行會談後，美日共同宣布1項價值400億美元的項目，將在美國田納西州和阿拉巴馬州建造核反應爐。（彭博）

日本首相高市早苗19日在華盛頓特區與美國總統川普舉行會談後，美日共同宣布1項價值400億美元（約台幣1.2兆元）的核電項目，將在美國田納西州和阿拉巴馬州建造核反應爐。美日也表示，將在賓州和德州投資330億美元（約台幣1兆元）建造天然氣發電設施。

根據《法新社》報導，在川普與高市早苗展開會談之前，日本已於去年同意根據與美國達成的新貿易協定，在2029年之前投資5500億美元（約台幣17.5兆元）。

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美日聯合聲明表示，這些項目將透過加速兩國經濟成長，從而為不斷發展的美日同盟開啟新黃金時代（New Golden Age）來確保安全。

白宮指出，由通用電氣Vernova Hitachi公司建造的小型模組化反應爐，將提供強大的下一代穩定電源，有助於穩定美國民眾的電價，並鞏固美日在全球技術競爭中的領導地位。

美日還發布1項關於發展關鍵礦產供應鏈的行動計劃，以因應人們對中國在該領域主導地位的擔憂。

該計劃包括討論協調一致的貿易政策和機制，例如邊境價格調整機制，首先將聚焦在特定關鍵礦產。

白宮聲稱，美日還將合作開發深海關鍵礦產，包括日本南鳥島附近的稀土泥。南鳥島是位於東京東南約1950公里處的日本珊瑚環礁。

1艘日本深海科學鑽探船1月啟航前往南鳥島，採集了含有稀土的沉積物。據信該島周圍海域蘊藏著豐富的珍貴礦產資源。

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