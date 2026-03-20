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    首頁 > 社會

    徐漢落跑事件發酵！三聯集團董事長火速發監執行

    2026/03/20 10:39 記者黃佳琳／高雄報導
    三聯集團執行長徐少東（右）棄保潛逃前，曾與前總統馬英九合照。（民眾提供）

    三聯集團執行長徐少東（右）棄保潛逃前，曾與前總統馬英九合照。（民眾提供）

    中油前執行長徐漢涉貪宣判前夕拆卸電子腳環落跑引發全國嘩然，曾涉及三聯集團吸金22億元案的負責人徐少東也因棄保潛逃，集團董事長張永昌二審被宣判11年徒刑後，上訴三審於19日駁回，全案定讞，為避免再出現重大經濟犯逃出國，最高檢察署通知高雄地檢署，火速將張永昌等人拘提到案，並已於今日上午送監執行。

    三聯集團實際負責人徐少東和掛名董事長的律師張永昌，自2015年9月起至2019年5月止，涉嫌以老鼠會方式，假銷售真吸金，金額高達22億6670萬，犯罪時間長達近4年，被害投資人多達4016餘人。

    2020年間，徐少東經高雄地檢署提起公訴後，院方准予4千萬元交保，限制出海、出境、住居。隔年12月24日，高雄地院審結宣判，依違反銀行法、洗錢防制法等罪，分別判處徐和張有期徒刑13年和11年，併科罰金1億元和5000萬元，其餘公司幹部各判刑7年半至10年不等。

    徐等人不服上訴，高等法院分院2024年7月宣判，改判徐少東徒刑12年，併科罰金1億元，張永昌仍然判處有期徒刑11年，併科罰金5千萬元。徐、張等人不服上訴三審，但三審尚未宣判前，徐少東於去年5月9日留下家書後失聯，檢警查出他偽造身分從嘉義布袋搭船至澎湖，再由快艇偷渡出境，將他發布通緝並註銷護照。

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