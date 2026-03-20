「晚安小雞」柬埔寨刑畢遣返回台被逮 移送士檢歸案

網紅「晚安小雞」陳能釧前年在柬埔寨自導自演綁架案，被當地法院判刑2年，昨日被遣返，面對媒體詢問為何因毀損案遭通緝，否認有破壞門鎖情事，會再開記者會說明。（記者林嘉東翻攝）

網紅「晚安小雞」陳能釧與友人「阿鬧」魯祖顯2024年在柬埔寨自導自演遭當地人蛇綁架案，被當地法院判刑2年，上月13日刑滿出獄，昨被遣返回台，隨即被警方依通緝犯身分逮捕，新北市金山警分局昨深夜訊問後，今上午10時25分將陳能釧移送抵達士林地檢署，循地下車道進入士檢大樓。

檢警指出，陳能釧、魯祖顯2人在台期間因涉及毀損、詐欺等案被檢方通緝。陳能釧因毀損案由士林地檢署通緝；魯祖顯則分別因妨害自由、詐欺案，遭金門、苗栗地檢署通緝。

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我國駐越南胡志明市聯絡官事先掌握2人遣返回台時間，昨晚警方待班機降落後，立即實施攔截，帶往金山分局進行初步訊問，今早將二人分別移送士林、苗栗地檢署歸案。

全案起於2024年，晚安小雞與友人「阿鬧」魯祖顯前往柬埔寨拍攝影片，期間卻佯裝遭詐騙集團綁架，並於網路發布影片，引發台、柬社會譁然。經當地警方調查後，認定為「自導自演」，依《煽動製造社會動亂》罪將2人逮捕並判刑2年，日前刑滿出獄。

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