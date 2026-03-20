女上網募資13萬旅費遊南美6國稱實測 全網看傻：旅費請自己賺

一名台灣女子近日在「嘖嘖」平台發起一項名為「女孩 Wordaway 南美冒險」的募資計畫，宣稱要單槍匹馬闖蕩南美6國，並向大眾募集13萬元旅費。（圖翻攝自嘖嘖平台）

網路募資平台竟成「乞討」工具？一名台灣女子近日在「嘖嘖」平台發起一項名為「女孩 Wordaway 南美冒險」的募資計畫，宣稱要單槍匹馬闖蕩南美6國，並向大眾募集13萬元旅費。該計畫強調「不是去玩」，而是要帶回「南美實測指南」造福後進，不料文案一出遭網友炎上，砲轟該計畫根本是「乞丐募捐奇文共賞」。

綜合媒體報導，該提案人預計花80至100天，從墨西哥一路南下至秘魯，總預算約18萬元，扣除自備款後仍缺13萬元。她聲稱將透過「打工換宿」體驗在地生活，並強調會將旅程中的花費、路線與風險整理成「背包聖經」，以此作為贊助回饋。提案人更喊：「替你去走一段你可能沒有機會走的路。然後我會把那段路，完整帶回來給你。」

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有網友看到該專案內容於18日分享至Threads平台後引發排山倒海的負面評價。有網友痛斥，「旅費請自己賺好嗎？」、「不用你替我們走，如果沒有機會，我們還有Google maps街景服務」、「她原文有一句話「用自己的勞動和時間，換取食宿」，那她就應該要靠自己的勞動去想辦法賺到她要的旅費才對」、「最近以各種名義的乞丐好多」。甚至有網友翻出該名女子IG，發現她曾有去法國跨年的紀錄，質疑其經濟能力，有人酸說「有錢去法國，沒錢去南美？」、「她看起來不怎麼缺錢，歐洲玩透透」。

當事人也現身回應網友，「確實大家看到我的IG是跑過很多地方，誠實說那是靠家人，那這個旅費是在南美，但其實我已經有投入一些錢在美打（美國打工度假）上，也不用多說，蠻感謝大家還願意停下來給些反饋」。據悉，面對各界壓力，該計畫在42天的募資期間僅獲得1人贊助300元，目前該專案已火速撤下。

當事人20日也發文回應，跟大家說聲抱歉，沒想到這件事會迴響這麼大，仔細思考後決定把嘖嘖上的募資文下架。

第1點，老實說，當初的動機。在歐美平台 Fund My Travel、GoFundMe上看到很多類似的旅遊募資活動，心想「如果能試試看，有流量就賺到，真的募資成功的話更好」，就是抱著這樣的心態想上架的。

結果歐美平台要嘛沒有台灣的國家選項，要嘛選了台灣之後收款功能直接反灰不能點，最後只好回來用台灣的平台。沒想到台灣跟歐美的網路文化差這麼多。「現在回頭看，確實沒有把回饋價值想清楚就貿然上架，造成大家反彈，這點我很抱歉」。

第2點，謝謝大家願意停下來留言。很多留言是真的很實用的建議——緊急備用金太少、回饋方案沒考慮清楚、專業度不足、應該先有作品集才有說服力......「這些都是我沒想到的盲點。文案確實有借助 AI 撰寫，自己也反覆修改過，但第一次寫募資企劃，還是有很多不足。『如何創造價值讓人信服』，是這次給我最大的課題，對了，字體也記起來了，下次換粗體。」

第3點，沒想到這是一次反效果行銷 能讓這麼多人轉發、甚至上新聞、得到百萬流量，是做夢也沒想到的事。因為訊息有點炸，IG先暫時關了公開，整理好再回來。

她直言，「畢竟如果是我，就直接滑過去，不予置評最後，謝謝那些在聲量一面倒的時候還願意來鼓勵我的人，這邊附上我當初看到的參考依據，也分享給對這類平台有興趣的朋友！」

嘖嘖平台日前出現「勇敢女孩勇闖南美六國」的募資計畫，目前該募資計畫已下架。（圖擷取自嘖嘖網站）

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