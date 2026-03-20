美伊戰火延燒 西方官員：中國密切觀察美國軍力 汲取有利犯台情報

中國軍方一直在研究美國對伊朗發動的戰爭，密切觀察美軍在伊朗戰場上的表現，以汲取可能對其未來對台動武有幫助的情報。（路透檔案照）

熟知內情的西方官員透露，中國軍方一直在研究美國對伊朗發動的戰爭，密切觀察美軍在伊朗戰場上的表現，以汲取可能對其未來任何自身衝突有幫助的情報，幾乎肯定會被納入其因應任何潛在台海衝突的計畫中。

《彭博》報導，要求匿名討論敏感事務的官員指出，隨著北京認為印太地區的戰略平衡正朝對其有利的方向轉變，中國正仔細審視美國的攻擊能力。雖然中國仍在推演這場戰爭在經濟與外交上的後果，但中國國家主席習近平可能會樂見美國將注意力和資源，從印太地區轉移至中東。

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美國正從日本抽調一支2400人的陸戰隊部隊前往中東；南韓也證實，五角大廈已將一套先進飛彈防禦系統的發射器，重新部署至中東地區。中國也會樂見在伊朗衝突的前3週內，美國彈藥庫存的迅速消耗。

繼美國盟友警告，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）因油價上漲與美國制裁放寬，而意外成為中東戰爭的贏家之後，中國軍方所獲得的預期優勢顯示，第二個美國對手正從美國總統川普發動的對伊戰爭中獲益。

報導指出，與多數其他20國集團（G20）領袖不同，當官員在評估這場戰爭外溢效應的全面影響時，習近平至今對這場吞噬中國一個主要友邦的衝突保持沉默。雖然中國過去曾一再說，必須將台灣納入控制，必要時不惜動武，但北京並未表明準備在近期內採取行動。

習近平也展開自1976年毛澤東統治時代結束以來，中國規模最大的將領整肅行動，引發外界對中國人民解放軍是否已準備好走向戰爭的質疑。

美國前駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）18日在倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）說，過去4年來，北京對烏克蘭戰場展現「同樣強烈的關注」，因此解放軍試圖從美國對伊朗的行動中汲取教訓，「一點也不令人意外」。伯恩斯敦促美國必須與包括澳洲、日本及菲律賓在內的盟友，保持緊密的軍事結盟。

頗具影響力的中國評論員、中共黨媒《環球時報》前總編輯胡錫進，則在中國社群平台「微博」上寫道，這場激烈消耗的戰爭顯示，美國的軍事能力已經變得多麼「緊繃」，因為伊朗早已被數十年的制裁所削弱。

他寫道：「有些美國菁英還在大談要在台灣海峽與解放軍交手，這著實令人覺得好笑。」

為了反制伊朗的猛烈攻擊，美軍已被迫消耗其昂貴且難以補充的攔截飛彈庫存；面對伊朗低成本的「見證者-136」（Shahed-136）無人機，美國及其盟友耗盡了原本主要設計用於對抗更先進武器的防護系統。

美國尚未提出這場軍事行動花費的估計數據，有關其飛彈庫存的公開數據也很有限。紐約時報報導，美國國會議員獲悉，開戰前6天的開銷總計達113億美元（約3600億台幣）。德國國防巨擘萊茵金屬公司（Rheinmetall AG）估算，美國在戰爭前72小時使用的彈藥，總價值達40億美元，其中包括約400枚巡弋飛彈與800枚防空攔截飛彈。

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