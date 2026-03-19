城鎮韌性演習日程揭曉 全民動員「1天變2天」、新增無人機送物資

國安會副秘書長林飛帆今指出，2026年城鎮韌性演習將結合國軍「漢光演習」，一路從4月推演到8月，並從1天擴增為2天。（擷取自總統府YouTube直播）

國安會副秘書長林飛帆今指出，2026年城鎮韌性演習將結合國軍「漢光演習」，一路從4月推演到8月，各縣市演習從1天擴增為2天，主打「從零開始」、「無劇本」的實作；除了搭配漢光電腦兵推進行中央聯合應變中心（CJEOC）的開設演練外，今年更首度在嘉義縣、屏東縣驗證「無人機協助物資運送」，全面提升軍民整合應變量能。

林飛帆今在總統府「全社會防衛韌性委員會」簡報時說明，「全社會防衛韌性」目標在於有效整合中央、地方及公私部門的應變量能，面臨災難或緊急狀況時，驗證民防與災防體系保護民眾、維持政府及社會民生核心功能持續運作，必要時支援軍事行動的能力，推動以演訓為本的軍民整合，讓防衛能力扎根社會。

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林飛帆指出，兵棋推演將走向「制度化、科學化、無劇本化」；綜合實作則側重「聞令而動、從零開始、持續訓練」。為了讓軍民防衛產生更高連結，4月城鎮韌性演習將搭配漢光電腦兵推，展開中央聯合應變中心（CJEOC）開設演練，驗證全社會防衛韌性5大主軸，並推演預防性疏散撤離、醫療後撤/擴充醫療、聯合交通運輸指揮3大軍民整合情境。

據規劃，各縣市演練將由過去的1天擴增至2天，首日進行兵推，次日展開綜合實作。4月至7月將有7縣市輪番舉行全民防衛動員演習與關鍵基礎設施防護演練，依序為彰化縣（4月22、23日），苗栗縣（5月13、14日），新竹縣（5月20、21日），嘉義縣（5月27、28日）、桃園市（6月3、4日），雲林縣（6月24、25日），南投縣（7月1、2日）。

在演練課目設計上，兵推涵蓋戰時資安防護、戰時心理防衛（強化抗敵意識、反制認知作戰）、跨區災民安置，並納入台灣民間自主緊急應變隊（T-CERT）、替代役與民防團隊協助戰災搶救等核心議題；綜合實作包含急救站與救濟站開設、關鍵基礎設施（CI）防護、資安攻防及校園防空避難等。林飛帆特別點出今年度亮點，就是首度在嘉義縣與屏東縣實施「無人機協助物資運送」的驗證操演。

8月的城鎮韌性演習則配合漢光實兵操演執行，8月6、7日在高雄市、屏東縣登場，8月12、13日為新北市、宜蘭縣，側重3項軍民整合相關議題，透過「預防性（或緊急）疏散撤離、醫療後撤/擴充醫療、聯合交通運輸指揮」三大情境進行實作推演；同時加入資安攻防、公需車輛徵用、無人機運用及防禦等衍生課目。

此外，軍民聯合防空演習也於8月同步舉行，南部地區將於8月7日提前至上午10時實施，中部（10日）、外離島（11日）、東部（12日）及北部地區（13日）則比照過往於下午1時30分進行，演練將透過手機告警訊息發放時效、警報發放，並納入公共運輸、生活消費及機關場域的疏散避難，結合各地方特性，運用多元管道擴大宣傳。

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