美情報首長拒絕為川普背書 引爆對伊朗開戰理由爭議

美國國家情報首長加巴德19日在聯邦眾議院情報委員會作證時，仍拒絕為總統川普指稱伊朗構成迫在眉睫的威脅背書。（法新社）

針對在美國與以色列發動軍事打擊之前，伊朗是否構成「迫在眉睫的」威脅的質疑，美國情報首長19日再度拒絕為總統川普的說法背書。

法新社報導，美國國家情報首長加巴德（Tulsi Gabbard）在聯邦眾議院情報委員會作證時，更加堅持她前一天的說法，強調這項判定是「總統的責任」，此一立場已引發民主黨人的強烈反彈。

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如同她18日在參議院的表現，這場聽證會凸顯了國會山莊對政府開戰理由的持續質疑，以及該理由與情報界自身結論的吻合程度。

在加巴德與中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）表示，威脅的急迫性最終是由川普決定後，加州民主黨籍聯邦眾議員戈梅茲（Jimmy Gomez）質問：「如果總統可以決定無視你們的工作，那你們到底為什麼還有這份工作？」

這場聽證會主要致力於釐清，是否有任何情報支持川普發動這場已進入第3週衝突的理由。該委員會的民主黨首席議員海姆斯（Jim Himes）告訴加巴德：「你們沒有任何一個機構提出過任何一份報告，表明伊朗對美國構成迫在眉睫的威脅。」

身為國家情報首長，加巴德負責協調呈交給川普的全球安全資訊；她在擔任民主黨聯邦眾議員期間，曾是直言不諱反對與伊朗開戰的人士。

然而，加巴德迴避民主黨人一再追問她對伊朗所構成危險急迫性的個人看法，僅表示她已將情報界的「客觀分析」呈交給總統。

加巴德還暗示，在首波打擊之後，伊朗遭到削弱的領導層將採取何種路線，存在更多的不確定性。她表示，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）在以色列的攻擊中，「傷勢非常嚴重」，德黑蘭現在的決策狀況比2個月前更不明朗。

當被問及美國官員現在是否對伊朗的意圖較不確定時，她證實：「這是一項準確的評估。」

這場聽證會也凸顯了美國與以色列在戰爭推進上的緊張關係。加巴德坦承，華府和特拉維夫有著不同的目標，以色列專注於瓦解伊朗的領導層，美國則鎖定其飛彈與海軍能力。

當被追問以色列為何不顧川普呼籲克制，仍決定打擊伊朗能源基礎設施時，加巴德表示：「我對此無法回答。」

這項證詞正值各界對支持開戰的情報進行愈來愈嚴格的審查之際，尤其是在國家反恐中心（NCTC）主任肯特（Joe Kent）辭職之後。肯特在寫給川普的1封信中主張，伊朗並未構成迫在眉睫的威脅。

加巴德與肯特的說法保持距離，僅表示「他在那封信裡說了很多」，並強調川普是根據提供給他的情報評估來做出決定。

川普曾多次表示，他之所以在2月28日下令與以色列聯手攻擊伊朗，是因為存在「迫在眉睫的威脅」。

川普先前曾表示，2025年6月美國對伊朗的空襲行動，已徹底摧毀其核設施，但自從他發動最新這場戰爭以來，他堅稱德黑蘭距離製造出核彈僅剩幾週時間，因此他必須採取行動。

聯合國核子監督機構及多數觀察家，均未支持伊朗即將造出核彈的結論；在攻擊發生前幾天，伊朗正與川普的特使就一項協議進行談判。

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