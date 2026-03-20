液化石油氣短缺　印度外交部：設法讓供應更多元

中東發生的衝突，使全球能源供應出現危機，針對印度浮上檯面的液化石油氣短缺問題，印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）今天表示，情況確實值得關切，而問題是出在供應上，因此印度政府正設法讓供應源更加多元。

荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）位於伊朗和阿曼之間，連接波斯灣（Persian Gulf）、阿曼灣（Gulf of Oman）和阿拉伯海（Arabian Sea），全球約20%的石油和天然氣都是經由這個航道運輸。

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在美國、以色列聯手對伊朗發動軍事行動後，伊朗為此封鎖能源咽喉荷莫茲海峽，讓船隻難以通行，導致全球能源供應告急。

印度受此波及，桶裝液化石油氣（LPG）價格飆漲4倍，且在許多地方已經無法取得，一般家庭無法煮飯，部分餐廳被迫暫時歇業，情況已嚴重影響民生。

賈斯瓦在記者會中回應中央社記者的提問時，坦承能源供應問題，確實一個是值得關切的議題。他表示，印度的能源運輸受到（中東衝突）影響，液化石油氣的供應狀況確實令人擔憂。

賈斯瓦說：「我們將國內（民生）消費放在最優先的順序，會優先保障國內消費者，讓他們的需求獲得妥善的照應。」並強調，現在之所以會出現（能源短缺）這種情況，歸根究柢，還是因為供應出問題所導致。

賈斯瓦指出，近期有兩艘油輪載了液化石油氣到印度，讓印度有更充裕的液化石油氣可供民眾使用。

賈斯瓦也提到，印度正致力於實現供應來源的多元化，積極尋求來自世界其他地區的液化石油氣供應，他說：「我們正全力以赴、緊鑼密鼓地展開工作，並將竭盡所能地確保，讓國家的能源安全需求，能得到充分的保障。」

伊朗在印度政府進行外交斡旋後，同意讓「希瓦利克號」（Shivalik）、「南達代維號」（Nanda Devi）兩艘印度油輪通過荷莫茲海峽，這兩艘油輪分別於16日、17日陸續抵達印度，一共載來9.27萬噸的液化石油氣。（編輯：楊昭彥）1150320

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