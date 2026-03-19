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    首頁 > 國際

    川普逼出兵護油線！日本拒絕 高市早苗今赴白宮

    2026/03/19 10:06 編譯陳成良／綜合報導
    日本首相高市早苗18日在東京羽田機場搭機出發前往美國。（法新社）

    日本首相高市早苗18日在東京羽田機場搭機出發前往美國。（法新社）

    日本首相高市早苗預定當地時間19日在白宮會見美國總統川普。此前日本已拒絕支援重開荷姆茲海峽，遭川普點名批評，讓這場會談在強大壓力下登場。面對全球能源價格飆升與憲法約束的夾擊，日本首位女首相正迎來上任後最嚴峻的處境。

    《法新社》19日報導指出，伊朗為報復美、以軍事行動，已實質癱瘓關鍵石油水道，全球能源市場陷入劇烈動盪。日本作為世界第四大經濟體，95%的石油仰賴中東進口，其中更有70%需通過荷姆茲海峽。川普對此在社群媒體指名批評日本與澳洲、南韓、歐盟一樣，拒絕協助重開水道，並強調美國不再需要這些不願出力的盟友支援。

    高市早苗在18日的國會答辯中表示，日本將在法律框架內行事，「能做的會做，不能做的絕不會做」。這反映出日本民意對派遣自衛隊出海的高度敏感，許多選民支持1947年制定的和平憲法。然而，戰爭導致的油價狂飆已開始侵蝕高市民意支持度，日本企業與家庭正承受通膨帶來的巨大成本，讓這場外交角力更顯沉重。

    安全保障與印太戰略

    報導指出，東京方面難與川普徹底鬧翻，主因是駐紮在日本領土上的6萬名美軍，仍是日本面對中國威脅時的安全保證。高市早苗在去年11月曾示意日本可能軍事介入台海衝突，但當前的伊朗戰事讓日本憂心華府已將重心移出亞太。川普原定3月31日會見習近平的行程也已延期，顯示出中東局勢對印太戰略的強大干擾。

    分析指出，高市此行重點在維持與美國的合作關係，同時避免違反國內法律限制。除了承諾在美投資5500億美元 以換取降低關稅，高市早苗預計還將與川普討論共同開發太平洋深海稀土。這場會面將檢驗日本在「可靠盟友」與「和平憲法」間，如何透過資源合作與外交折衝守住國家利益。

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