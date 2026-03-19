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    首頁 > 國際

    法國新世代核動力航空母艦名稱公布！預計2030年代服役

    2026/03/19 10:01 即時新聞／綜合報導
    法國總統馬克宏宣布法國新世代航艦命名為「自由法國號」（France libre）。（歐新社）

    法國總統馬克宏宣布法國新世代航艦命名為「自由法國號」（France libre）。（歐新社）

    去年底宣布啟動新核動力航空母艦的建造工程，今法國總統馬克宏宣布法國新世代航艦命名為「自由法國號」（France libre），預計2030年代服役，成為歐洲噸位最大的軍艦。

    綜合媒體報導，法國總統馬克宏在當地時間18日在法國西部城市南特（Nantes）附近的一處航艦建造工地宣布，新世代航艦命名為「自由法國號」（France libre）；自由法國為二戰期間戴高樂將軍領導的流亡政府，馬克宏強調：「這個名字是為了紀念那些挺身反抗暴行的男女。」

    「自由法國號」航空母艦，長310公尺、寬90公尺，配備2座核反應爐，最高航速可達27節，艦員編制約2000人。「自由法國號」排水量高達8萬噸，比目前法國唯一的航空母艦「戴高樂號」4.2萬噸還要巨大，計畫於2038年服役，成為歐洲噸位最大的軍艦。

    該計畫將涉及法國國防工業基地約800家供應商，創造了多達14000個工作崗位，同時超過90%的採購來自法國供應商。馬克宏稱，「自由法國號」預計建造將耗資近100億歐元（約新台幣3670億元）。

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