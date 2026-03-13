國土防禦靠自己！加拿大宣布8100億元強化北極軍力

加拿大總理卡尼12日宣佈強化北極軍力計畫。（美聯社）

美國總統川普上任後，與加拿大關係緊繃，正設法降低對美國依賴的渥太華政府，12日宣佈一項350億加幣（約8100億台幣）計畫，要大幅提升該國幅員廣大的北極地區防禦能力，「不再依靠單一國家」。

《路透》12日報導，加國總理卡尼（Mark Carney）12日視察鄰近北極圈的西北地區首府黃刀鎮（Yellowknife），宣布大規模強化北極防禦計畫。他說：「我們將不再依賴任何單一國家，而是要打造一個更強大、更獨立的國家，憑藉這項新計畫，加拿大正完全承擔起捍衛我國北極主權的責任」。

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這項計畫中的320億加幣，將用於擴建北極地區4座軍用機場，使其可支持戰鬥機中隊部署，並建立4座作戰支援樞紐；另外將升級2座商用機場，以及加速興建兩條連接北極與加國南方地區的道路，改善當地基礎設施和軍事運輸能力。

目前加國北極4座軍用機場僅具備基本功能，各可容納6架戰機，整個加國北極約有2000名部隊駐守。

卡尼12日表示，「塑造數十年來加拿大國防和安全的種種假設，正在被推翻」，「氣候變遷正造成加國北極地區以高於全球平均值將近3倍的速度暖化，而大國正在積極地尋求利用此一變化」。

加拿大的北極區域面積廣達440萬平方公里，幾乎無人定居，該國向來仰賴美國協助監督這片廣闊國土。不過，川普去年再次執政後實施的關稅，以及有關兼併加拿大的譏諷言論，已使雙邊關係緊繃。

不過，即使在川普未重回白宮前，加國已長期面臨美國壓力，要提高其國防開支。加拿大環球郵報（Globe and Mail）報導，尤其因俄羅斯和中國提高在北極勢力存在，使加國一直受到盟邦力促加強確保北極安全。去年渥太華矢言提高軍費，也承諾將比原訂規劃提早5年，達成北大西洋公約組織（NATO）軍費開支佔國內生產總值（GDP）2%的目標。

加拿大部隊2月在加國北極地區演習。（路透檔案照）

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