鬧場東京馬拉松！中國民眾揮五星旗、坐賽道擋跑者 日網轟爆

世界七大馬拉松首站「東京馬拉松」昨（1）日盛大登場，吸引海內外共3.9萬名跑者挑戰，現場氣氛原本熱鬧非凡。不料，賽事沿途卻爆發嚴重的觀賽禮儀爭議，不少中國人在賽道旁瘋狂揮舞五星旗，甚至有人直接坐下阻礙選手，引發日本網友強力譴責，當地警方更被迫多次介入、強行帶離滋事者。

東京馬拉松路線從新宿東京都廳出發，終點設於東京車站，途經日本橋、淺草雷門、銀座、品川、日比谷等市區精華地段。根據日本千葉縣市議員「ふじわら ちかこ」在X平台發布的貼文及影片顯示，賽道兩側出現多位高舉中國國旗的民眾，不僅使用巨幅旗幟大聲喧嘩、擋住選手視線，更有一名手持五星旗的男子突然坐在賽道旁，疑似在靜坐抗議，但已對跑者安全造成影響，種種亂象隨即引來日本警方介入制止。

畫面曝光後隨即在網路瘋傳，日本網友紛紛痛批，「中國人真是討人厭」、「看見五星旗了呢，這可不是單純的靜坐抗議，而是揮舞著旗幟，恐怕是在妨礙跑者的行進吧」、 「年年重演的任性行為」、「不要把體育場合變成政治宣傳」、「既然這麼喜歡中國，連在日本都特意想掛中國國旗的話，不如別移居日本，直接回中國算了。那些來到日本卻說什麼小日本、發表反日言論的中國人，也該回中國去才對。既反日又熱愛中國，卻還想移居日本的矛盾。說真的，根本搞不懂這群傢伙」。

