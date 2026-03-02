為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美活捉馬杜羅、擊斃哈米尼！他預言下一個出事是「這國」

    2026/03/02 17:11 即時新聞／綜合報導
    美軍今年1月3日閃電生擒總統委內瑞拉馬杜羅；2月28日，美軍與以色列聯手對伊朗展開軍事打擊，伊朗最高領袖哈米尼死於2國空襲。（資料照，歐新社、法新社，本報合成）

    美軍今年1月3日閃電生擒總統委內瑞拉馬杜羅；2月28日，美軍與以色列聯手對伊朗展開軍事打擊，伊朗最高領袖哈米尼死於2國空襲。（資料照，歐新社、法新社，本報合成）

    美國與以色列2月28日對伊朗展開軍事打擊，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）與多名高層在第一時間死於空襲，消息震撼國際。中東戰火成為各國網友熱烈討論議題，其中一名中國籍網友發布2篇預言「即將被清除的獨裁國家」文章，竟全數命中，貼文迅速吸引大批網友朝聖，原PO也大膽預言下一個出事國家將是「古巴」。

    據了解，該名中國籍網友先是在去年9月初，在社群平台Threads發文預測「下一個即將被定點清除的獨裁國家是委內瑞拉」，結果今年1月3日，美軍果真閃電突襲委內瑞拉，並且生擒總統馬杜羅（Nicolás Maduro）夫婦，貼文立即引發網友高度關注，歌手徐小花留言朝聖該文的同時，也好奇詢問原PO下一個與下下一個國家會是誰？

    原PO在1月4日回應徐小花︰「我認為是伊朗，至於中國，等美國把裙邊剪完自己就老實了」，結果文章發布2個月左右，美國和以色列聯手對伊朗展開「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），並將統治伊朗近40年的獨裁領袖哈米尼擊斃。消息一出，瞬間引發全網轟動，2篇貼文也湧入上萬名網友圍觀，並敲碗原PO進行新的預言。

    對此，原PO預測下一個可能被清除的獨裁國家，他直接點名「古巴」，並在昨（1）日上午發文直言︰「從今天開始，世界徹底轉變，中東將進入長久的和平與繁榮，亞洲也將迎來更穩定的局面，中國沒有任何可能侵略台灣。川普總統是二戰後最偉大的總統，沒有之一！」，原PO另指出，自己並非什麼預言家，發文內容大多是來自他自身長期分析第一手國際局勢與地緣情勢後所累積下來的態勢感知經驗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播