美軍證實了！自家戰機在中東遭「誤擊」墜毀 闖禍的竟然是......

網上瘋傳美軍F-15E被擊落墜毀的影片。（圖翻攝自X平台）

美國、以色列228對伊朗發動大規模軍事打擊，擊殺最高領袖哈米尼和一眾軍政高層，伊朗革命衛隊（IRGC）隨即撂話還以顏色，這幾天和美以爆發交戰。值此之際，今天（2日）傳出有美軍戰機遭擊落，影片在網上瘋傳。對此，美國軍方今晚終於證實，並曝光擊落美方軍機的「兇手」。

美國F-15E戰機在科威特上空遭擊落影片今天在各大平台瘋傳，網傳是遭「友軍火力誤擊」，所幸飛行員第一時間成功彈射逃生。隨後科威特國防部證實有數架美國軍機墜毀，飛行員都跳傘生還，並已送往醫院檢查，身體情況穩定；至於墜機原因，科威特國防部聲稱「不清楚」。

晚間，美國中央司令部（US Central Command，CENTCOM）終於發布聲明回應：「美東時間3月1日晚間11點03分（台灣時間2日中午12點03分），3架執行「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）支援任務的美軍F-15E打擊鷹式戰機，在科威特上空墜毀，初步判斷為誤擊事件。在激烈戰鬥期間，當時面臨來自伊朗戰機、彈道飛彈與無人機的攻擊，這3架美國空軍戰機遭科威特防空系統誤擊擊落」。

CENTCOM表示，「機上6名機組人員均已成功彈射逃生，並已安全尋獲，目前狀況穩定。科威特方面已承認此一事件，我們對科威特防衛部隊的努力以及在此次持續行動中提供的支援表示感謝。事件原因仍在調查中，後續資訊將於取得後對外公布。」

