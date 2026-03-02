沒油了？美以聯手空襲伊朗 中國「3日未派軍機擾台」掀議

不少台灣民眾注意到，國防部在2月28日至3月2日公布的中共解放軍擾台活動，並未派出任何一架軍機。（資料照，國防部提供）

美國與以色列2月28日對伊朗發動大規模軍事打擊，成功斬首伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）與40名軍政高層，消息震驚國際。外媒分析，美以此舉是在向中國施壓，因為伊朗約有90%原油出口至中國，倘若供應中斷，將面臨重大衝擊；另有不少台灣民眾注意到，自伊朗被美以空襲後，中國解放軍已連續3天沒有派出軍機擾台。

近年中國政府加強對台遂行灰色地帶襲擾活動，不過根據台灣國防部2月28日至3月2日的偵獲報告，共軍2月28日、3月1日僅派出1顆空飄氣球，以及合計14艘軍艦；3月2日則偵獲到5艘軍艦，並補充由於並未偵獲到軍機，故無提供航跡圖。據悉，國防部在2月27日偵獲中共軍機8架次，其中有6架次軍機逾越台海中線，進入台灣中部及西南空域。

中國擾台行動異狀，立即引起不少台灣民眾注意，並指出美軍1月閃電突襲委內瑞拉後，中國也出現過類似情況。民進黨桃園市議員余信憲在Threads發文指出，「伊朗才剛被美國打到滿地找牙，那個原本天天擾台的中國，這2天突然一架戰機都沒來。平常不是很兇？現在怎麼突然這麼安靜？是剛好放假，還是真的嚇到連門都不敢出了？」

其他網友則吐槽，「共軍：沒有便宜的油了嗚嗚」、「習大要保他的萬年寶座，再亂飛怕出事」、「戰機要先守住北京中南海，怕被斬首」、「燃油供應商又少一家，要省點用了」、「未雨綢繆，即將失去伊朗石油，要開始省著點用」、「看來中國會有很長一段時間很安靜了，沒油又被嚇破膽」、「委內瑞拉一次，伊朗又一次，便宜的油，啪！沒了！」、「還有俄羅斯的油，估計賣中國會很貴，普廷打仗缺錢」、「怕習包子成為下一個被俎殺（狙殺）的目標，把所有戰機都調回去北京保護習包子了」。

7 PLAN vessels operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. （UTC+8） today. 1 PRC balloon was detected during this timeframe. #ROCArmedForces have monitored the situation and responded. pic.twitter.com/ouvqqNaZCD — 國防部 Ministry of National Defense, ROC（Taiwan） ???????? （@MoNDefense） March 1, 2026

7 PLAN vessels operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. （UTC+8） today. 1 PRC balloon was detected during this timeframe. #ROCArmedForces have monitored the situation and responded. pic.twitter.com/aTcalIKU9b — 國防部 Ministry of National Defense, ROC（Taiwan） ???????? （@MoNDefense） February 28, 2026

5 PLAN vessel operating around #Taiwan were detected up until 6 a.m. （UTC+8） today. #ROCArmedForces have monitored the situation and responded. Illustration of flight path is not provided due to no PLA aircraft operating around Taiwan were detected during this timeframe. pic.twitter.com/eGgCPwZpTF — 國防部 Ministry of National Defense, ROC（Taiwan） ???????? （@MoNDefense） March 2, 2026

