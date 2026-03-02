為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美軍戰機墜毀片曝光！傳「友軍誤傷」 飛官落地照流出......

    2026/03/02 18:12 即時新聞／綜合報導
    網上瘋傳美軍F-15E被擊落墜毀的影片。（圖翻攝自X平台）

    網上瘋傳美軍F-15E被擊落墜毀的影片。（圖翻攝自X平台）

    美國和以色列前天（2/28）聯手對伊朗發動大規模軍事打擊，成功斬首最高領袖哈米尼和40多名軍政高層，震驚國際。不過今天（2日）傳出有美軍戰機遭擊落，而且還疑似是「友軍誤擊」，影片曝光後引發網路熱議。

    今天網上瘋傳一段據稱是美國F-15E戰機在科威特上空遭擊落影片，主要有兩個不同的視角，其一距離較遠，可以看到戰機在高空突冒出火光，接著「螺旋式墜落」，一路往地面俯衝，最終畫面被一排椰棗樹擋住；另外一段的視角距離較近，還能看到戰機最終墜落地面的畫面，但墜地似乎沒有進一步引發爆炸。

    網傳消息稱，這架F-15E是遭「友軍火力誤擊」，所幸飛行員第一時間成功彈射逃生，網上也曝光疑似失事戰機飛行員成功落地並獲救的照片。

    對此，科威特國防部今證實，有數架美國軍機墜毀，飛行員都跳傘生還，目前都已送往醫院檢查，身體情況穩定，但墜毀原因不清楚。美方則尚未就此事發表任何聲明。

    相關新聞請見：科威特國防部證實數架美國軍機墜毀 飛行員皆跳傘逃生

    疑似飛行員成功彈射逃生，落地順利獲救的照片在網上曝光。（圖翻攝自X平台）

    疑似飛行員成功彈射逃生，落地順利獲救的照片在網上曝光。（圖翻攝自X平台）

