戰火蔓延波斯灣！伊朗紅新月會稱至少555死 區域多國傷亡攀升

3月1日耶路撒冷夜空出現以色列鐵穹防空系統攔截來襲火箭彈的軌跡，因應美以聯軍襲擊，伊朗亦向以色列發射飛彈報復。（法新社）

美國與以色列對伊朗的聯合軍事行動持續擴大，導致中東區域衝突的傷亡人數正急遽攀升。這場戰火已在伊朗、黎巴嫩、以色列及波斯灣多國造成廣泛死傷，迫使國際組織緊急呼籲各方保護平民與醫療設施的安全。

《美聯社》報導指出，伊朗紅新月會（Iranian Red Crescent Society）2日表示，美以聯軍針對伊朗的空襲行動，目前已在該國境內造成至少555人死亡。該組織補充說明，自戰事爆發以來，伊朗全國已有131座城市遭到攻擊。目前德黑蘭街頭幾乎空無一人，多數民眾皆躲避於防空設施內。

黎巴嫩與以色列戰線擴大 雙邊死傷累計達42人

在黎巴嫩戰線方面，真主黨（Hezbollah）向以色列發射飛彈後，以軍隨即展開報復性空襲。根據黎巴嫩衛生部統計，以色列空襲已造成至少31人死亡與149人受傷，約3分之2死者位於該國南部。另一方面，以色列救援服務部門證實，伊朗飛彈已襲擊包括耶路撒冷在內多個地點，累計造成11名以色列人死亡，其中9人喪生於貝特謝梅什（Beit Shemesh）的一處猶太會堂。

戰火蔓延至波斯灣周邊國家，累計已有5名平民在襲擊中喪生，包含阿拉伯聯合大公國3人、科威特1人與巴林1人。美國總統川普證實有3名美軍在科威特陣亡，並表示作戰行動將持續至達成所有目標。與此同時，世界衛生組織（WHO）緊急呼籲各方必須保護平民與醫療設施的絕對安全。

