    週二元宵節氣溫急降逾10度 全台有雨週四才放晴

    2026/03/02 17:52 記者黃宜靜／台北報導
    定量降水趨勢圖。週二週三全台有雨，週四後西南部放晴。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。週二元宵節全台氣溫急墜，北部日夜溫差14度，南部溫差12度。（氣象署提供）

    今年最受矚目的天文奇景「月全食」將於明天（3日）週二元宵節登場，中央氣象署預報，明天各地降雨機率偏高、雲量較多，看到月全食的機率較低「可遇不可求」。

    週二春雨 賞「血月」機會小

    明天週二屬於春寒料峭的天氣！中央氣象署預報員林定宜表示，受到東北季風或大陸冷氣團、華南雨區東移影響，全台較濕冷，各地都有短暫陣雨發生，西半部地區會有局部較大雨勢機率，預估中部以北、東北部溫度降幅較為明顯，早晚降至15、16度，白天也只有18、19度，南部早晚17-19度，白天約25度左右，花東則是早晚約17-19度，白天21-23度。

    明天元宵月全食看的到嗎？林定宜表示，明天各地降雨機率較高、雲量較多，偶爾可能有些空檔可以觀賞到，但「可遇不可求」。

    週四溫度回升 西南部轉晴

    林定宜指出，週三天氣與明天相似，全台有雨；週四東北季風或大陸冷氣團減弱，各地溫度回升，但受到華南雨區東移影響，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區零星短暫雨。

    週五又有另一波東北季風來襲，但這天開始水氣慢慢減少。林定宜說明，週五下一波東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，其他地區早晚偏涼，迎風面北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區則有零星短暫雨，其他地區為多雲；週六到下週一持續受到東北季風影響，水氣慢慢減少，僅迎風面基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

    溫度方面，林定宜指出，週三北台灣14-20度之間，中部15-22度，南部16-25度，東部17-21度；週四各地氣溫略微回升，北部16-24度，中部17-24度，南部18-24度，東部17-22度；週五至下週一受到東北季風影響，北部、東北部略轉涼，其他地區早晚亦涼。

    林定宜提醒，明天、週三若溫度、水氣配合，3500公尺以上高山有降雪機率，沿海地區也應注意風浪較大，海面活動注意安全；週三、週四基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請注意。

