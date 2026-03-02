沙國最大煉油廠遭伊朗無人機轟炸 被迫緊急停工

沙烏地阿拉伯東部重鎮拉斯塔努拉（Ras Tanura）。（歐新社）

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）位於波斯灣沿岸的拉斯坦努拉（Ras Tanura）煉油廠，週一（2日）傳出遭到無人機攻擊。為確保安全，該廠已緊急關閉停產。由於該煉油廠是全球重要的能源出口終端，市場憂慮供應中斷，國際基準布蘭特原油（Brent）週一開盤後又應聲飆漲。

據《路透》報導，拉斯坦努拉廠區是中東地區最大的煉油設施之一，每日產能高達55萬桶，更是沙烏地阿拉伯原油出口的關鍵門戶。

沙國國防部發言人透過《阿拉伯衛星電視台》（Al Arabiya TV）證實，軍方在該設施上空攔截了兩架無人機，掉落的碎片引發了零星火災，所幸目前火勢已受控制，且未造成人員傷亡。業界人士透露，廠方關閉煉油廠屬於預防性措施，旨在確保整體設施與人員安全。

除了沙烏地阿拉伯，包括阿布達比、杜拜、多哈、馬斯喀特及阿曼的杜庫姆港也相繼傳出遇襲消息。由於行經荷姆茲海峽的航運近乎癱瘓，且伊拉克庫德族地區多數油田已預防性停產，全球石油市場正陷入嚴重的供給焦慮，布蘭特原油期貨價格於週一盤中飆升。

風險情報公司「Verisk Maplecroft」首席中東分析師索特維特（Torbjorn Soltvedt）分析，針對拉斯坦努拉的攻擊象徵局勢重大升級，顯示波斯灣的能源基礎設施已正式成為伊朗的鎖定目標。索特維特認為，此舉極可能促使沙烏地阿拉伯及周邊海灣國家考慮加入美、以軍方針對伊朗的軍事行動。

