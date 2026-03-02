為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    沙國最大煉油廠遭伊朗無人機轟炸 被迫緊急停工

    2026/03/02 18:14 即時新聞／綜合報導
    沙烏地阿拉伯東部重鎮拉斯塔努拉（Ras Tanura）。（歐新社）

    沙烏地阿拉伯東部重鎮拉斯塔努拉（Ras Tanura）。（歐新社）

    沙烏地阿拉伯國家石油公司（Aramco）位於波斯灣沿岸的拉斯坦努拉（Ras Tanura）煉油廠，週一（2日）傳出遭到無人機攻擊。為確保安全，該廠已緊急關閉停產。由於該煉油廠是全球重要的能源出口終端，市場憂慮供應中斷，國際基準布蘭特原油（Brent）週一開盤後又應聲飆漲。

    據《路透》報導，拉斯坦努拉廠區是中東地區最大的煉油設施之一，每日產能高達55萬桶，更是沙烏地阿拉伯原油出口的關鍵門戶。

    沙國國防部發言人透過《阿拉伯衛星電視台》（Al Arabiya TV）證實，軍方在該設施上空攔截了兩架無人機，掉落的碎片引發了零星火災，所幸目前火勢已受控制，且未造成人員傷亡。業界人士透露，廠方關閉煉油廠屬於預防性措施，旨在確保整體設施與人員安全。

    除了沙烏地阿拉伯，包括阿布達比、杜拜、多哈、馬斯喀特及阿曼的杜庫姆港也相繼傳出遇襲消息。由於行經荷姆茲海峽的航運近乎癱瘓，且伊拉克庫德族地區多數油田已預防性停產，全球石油市場正陷入嚴重的供給焦慮，布蘭特原油期貨價格於週一盤中飆升。

    風險情報公司「Verisk Maplecroft」首席中東分析師索特維特（Torbjorn Soltvedt）分析，針對拉斯坦努拉的攻擊象徵局勢重大升級，顯示波斯灣的能源基礎設施已正式成為伊朗的鎖定目標。索特維特認為，此舉極可能促使沙烏地阿拉伯及周邊海灣國家考慮加入美、以軍方針對伊朗的軍事行動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播