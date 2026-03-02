伊朗炸以色列總理辦公室！納坦雅胡下落不明 以軍只證實1事......

IRGC宣稱使用海巴爾飛彈攻擊以色列總理辦公室。（圖翻攝自X）

美國、以色列228對伊朗發動大規模軍事打擊，擊殺最高領袖哈米尼和一眾軍政高層，伊朗革命衛隊（IRGC）隨即撂話還以顏色，對以色列、美國在中東海灣國家軍事單位進行報復攻擊。繼聲稱攻擊航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）被美國否認後，今（2日）晚IRGC又發聲明稱已對以色列總理辦公室發動飛彈突襲，引發外界熱議。

綜合外媒報導，IRGC公關部門今晚發聲明指稱，目前他們已對幫助美以對伊朗施行攻擊的單位據點發動第十波攻擊，最新一波行動主要針對以色列政府大樓，他們發射了「海巴爾飛彈」（Kheibar）攻擊以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室和以軍空軍司令部。

伊朗聲稱，這波攻勢是毀滅性突襲，對目標造成「沉重打擊」，還強調以色列總理的命運目前仍處於「不明朗狀態」。後續以色列國防軍（IDF）證實，伊朗向以色列領土發射了飛彈，防禦系統進行了攔截，但未說明攔截成果。

