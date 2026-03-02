為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗炸以色列總理辦公室！納坦雅胡下落不明 以軍只證實1事......

    2026/03/02 20:05 即時新聞／綜合報導
    IRGC宣稱使用海巴爾飛彈攻擊以色列總理辦公室。（圖翻攝自X）

    IRGC宣稱使用海巴爾飛彈攻擊以色列總理辦公室。（圖翻攝自X）

    美國、以色列228對伊朗發動大規模軍事打擊，擊殺最高領袖哈米尼和一眾軍政高層，伊朗革命衛隊（IRGC）隨即撂話還以顏色，對以色列、美國在中東海灣國家軍事單位進行報復攻擊。繼聲稱攻擊航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）被美國否認後，今（2日）晚IRGC又發聲明稱已對以色列總理辦公室發動飛彈突襲，引發外界熱議。

    綜合外媒報導，IRGC公關部門今晚發聲明指稱，目前他們已對幫助美以對伊朗施行攻擊的單位據點發動第十波攻擊，最新一波行動主要針對以色列政府大樓，他們發射了「海巴爾飛彈」（Kheibar）攻擊以國總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室和以軍空軍司令部。

    伊朗聲稱，這波攻勢是毀滅性突襲，對目標造成「沉重打擊」，還強調以色列總理的命運目前仍處於「不明朗狀態」。後續以色列國防軍（IDF）證實，伊朗向以色列領土發射了飛彈，防禦系統進行了攔截，但未說明攔截成果。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播