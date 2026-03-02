《彭博》：沒有跡象顯示 伊朗可以指望中國提供武器

以色列「鐵穹」防空系統攔截伊朗飛彈攻擊。（法新社）

美國總統川普下令空襲伊朗，導致該國最高領袖哈米尼及數十名政治、軍事高官身亡，同時重創伊朗飛彈庫存量。然而，目前幾乎沒有跡象顯示，德黑蘭可以指望北京出手加強其防禦。

《彭博》2日報導，近幾個月來，有關中國向伊朗提供防空系統的報導層出不窮，同時還有傳言稱中國正在向伊朗運送飛彈推進劑原料。在美國發動攻擊後，中國外交部駁斥有關北京準備向伊朗提供超音速反艦飛彈的說法。

請繼續往下閱讀...

迄今為止，戰場上沒有任何證據顯示伊朗已部署中國武器，這與近期泰柬邊境戰爭和印巴衝突的情況截然不同。中國對於公開支持伊朗的立場，僅限於譴責美國攻擊伊朗，而伊朗是中國約13％海上原油的供應國。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（RSIS）研究員楊梓（Yang Zi，音譯）表示，「很難說中國是伊朗的主要武器供應國，但中國確實向伊朗提供軍民兩用技術。中國受到的限制來自國際對伊朗制裁，以及中國自身與遜尼派穆斯林為主波斯灣國家及以色列的關係」。

伊朗報復 仰賴「見證者-136」無人機

由於伊朗的報復行動主要依靠大量小型單向攻擊無人機「見證者-136」（Shahed-136），中國軍民兩用技術支援可能至關重要。這型無人機本質上是簡易的巡弋飛彈。五角大廈去年在報告中即警告，中國與伊朗的國防關係主要集中在中國企業向伊朗的彈道飛彈和無人機項目出售軍民兩用零件。

隨著伊朗與美國開戰，中國是否會繼續提供這類支持尚不明朗。與俄國不同，伊朗並非中國的重要國防或貿易夥伴。

飛彈補給 伊朗只能指望俄羅斯

在伊朗飛彈庫存消耗快速的情形下，俄國可能是伊朗尋求支持的潛在夥伴。德黑蘭和莫斯科歷來保持密切的軍備合作，德黑蘭也曾在烏克蘭戰爭中支持莫斯科。卡內基政治研究所2月28日發布的報告指出，俄國對伊朗的武器供應不僅不會很快停止，如果俄國有機會，供應量還可能大幅增加。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法