不願坐牢聲請再審 蔡正元庭訊打悲情牌：為三中案差點變骨灰

被控違反業務侵占等罪，二審判刑3年6月，不得上訴，前立委蔡正元聲請再審，今親自出庭說明，傍晚開庭結束步出高院。（記者楊心慧攝）

前總統馬英九等人被控在國民黨「三中（中視、中廣、中影）」與舊中央黨部交易案，造成國民黨72億多元損害，違反證券交易法特別背信等罪，一審台北地院判馬英九等人無罪，高院去年31日判維持無罪判決。至於前立委蔡正元違反業務侵占等罪，二審仍判刑3年6月，不得上訴，蔡正元聲請再審，高院今開訊問庭，他再度喊冤，更談到自己為此案還被黑道開槍，要不是躲過，早就化作骨灰，如今也無法出庭陳述。

台北地院一審判決，蔡正元犯業務侵占罪處3年6月；又犯商業會計法第71條第4款之不為紀錄致生財報不實罪處6月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。犯罪所得新台幣2億8032萬元沒收，蔡正元被訴公益侵占無罪，洪菱霙、洪信行均無罪。

高院二審判決，蔡正元業務侵占罪仍判3年6個月，針對業務侵占、背信的部分，蔡正元不得上訴，另犯罪所得原沒收2億8032萬元，改沒收2億3919萬元，但蔡正元妻子洪菱霙增加4113萬元沒收金額。

蔡正元聲請再審，高院今開訊問庭，蔡正元及其律師主張阿波羅公司為他獨資設立，他透過阿波羅公司作為此交易的平台，他沒有侵占阿波羅公司的資產，裡面的錢是他與中影前副董事長莊婉均間的債權延伸，經賣股得款，法院卻認定他把代管的錢挪為己用，因此構成侵占罪、背信罪，但事實並非如此。

蔡正元更強調，民國95年間，時任中影公司副董事長的莊婉均涉嫌掏空、挪用公司資金約新台幣7.5億元，當時中影公司面臨資金缺口，身為董事長的他為避免銀行抽銀根、確保公司正常營運，緊急調度資金，甚至自行揹負債務填補虧空，此情況下，原中影公司與莊女間的債權債務關係，轉而由他個人承接，形成他與莊女間的債權債務關係。

蔡正元說，由於莊女將所有資產給黑道處理，他要追討這筆錢非常困難，一度受到生命威脅，遭黑道分子至其服務處開槍，所幸他躲過，否則當時就化成骨灰，這些都有紀錄在案，他為此付了相當大的代價。

不過蔡正元的說法，檢察官並不買單，檢方強調，蔡正元的聲請不符刑事訴訟法的規定，建請裁定駁回。法官諭知本件候核辦。

