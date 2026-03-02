為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    獨家》部隊不倫戀！大膽女軍官老公家床戰同袍1次 連帶賠元配40萬

    2026/03/02 19:24 記者王俊忠／台南報導
    李姓人妻軍官涉與同部隊的莊姓人夫同袍，到李女丈夫家中發生1次婚外性關係，台南地院判李女與莊男須連帶賠40萬元給莊男妻子。示意圖，與本案人物無關。（記者王俊忠攝）

    在國軍同部隊一起服役、任職軍官的人夫莊姓男子與同袍夫妻S姓男子、李姓女子，傳出不倫戀，莊男的妻子控訴其丈夫與李女曾到S男的住處至少發生3次性行為；李女辯稱只跟莊男嘿咻過1次。台南地院調查認定2人有1次婚外性行為，判李女與莊男2人連帶賠償40萬元給莊男的妻子。

    據了解，同樣是部隊軍官身分的李女及S姓丈夫，是在2016年9月結婚，但在2023年底已經法院調解離婚。

    莊男的妻子表示，她與在國軍部隊擔任軍官的莊姓男子於2021年初結婚，婚後育有數名子女。與莊男在同一部隊服役、也任軍官的李姓女子，和S男2人是夫妻關係，莊、李及S男3人是軍中同袍。

    莊妻控訴，李女明知莊男是有婦之夫，李與莊2人仍於2023年1月至7月下旬到李女丈夫S男的住家至少發生3次性行為（包括李女自己承認與莊男發生的1次性關係），這不當婚外情性關係，已侵害其配偶權，讓她蒙受精神痛苦，要向李女與莊男求償100萬元台幣。

    法官根據莊妻舉證的S男住家監視器影像，發現有莊男全裸、李女僅穿內衣褲的畫面，認定莊男與李女的確在S男住處有不當男女交往關係。而S男追問妻子李女究竟與莊男發生幾次性關係？因為李女沒有正面回應，法官僅能認定李女與莊男發生過1次李女承認的性關係。

    至於李女辯稱與莊男發生那1次性行為之時（2023年7月下旬），並不知情莊男是人夫，她是遭到莊男誤導、以為莊已經離婚。但法官調查發現，2022年間，李女曾協助莊男把莊妻的座車民用轉軍用的申請資料傳給軍中承辦員，辦理軍用車證，那時李女明確知悉車子所有權人是莊男妻子，因此辯詞不足採信。

    法官審認李女與莊男1次婚外情性行為已侵害莊妻配偶權，屬情節重大，判李、莊2人須連帶賠償40萬元慰撫金給莊妻。此案還可上訴。

