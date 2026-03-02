伊朗無差別攻擊海灣地區恐致反效果 阿拉伯國家改挺美攻伊

沙烏地阿拉伯拉斯塔努拉煉油廠遭到攻擊，現場冒出濃煙，這個日產55萬桶原油的煉油廠被迫關閉。（圖擷自X）

美國、以色列2月28日對伊朗發動大規模空襲，統治伊朗近40年的伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）第一時間就被炸死，隨後伊朗開始瘋狂對鄰國發動攻擊，中東阿拉伯國家不滿，轉而支持美國。

據《華爾街日報》報導，伊朗政權在美國和以色列的突襲中失去了最高領袖，隨後不分青紅皂白地攻擊周邊海灣國家，阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、卡達、巴林、科威特和阿曼在內的6個海灣國家全都遇襲。

分析指出，伊朗此舉犯下致命的戰略錯誤，這些海灣國家起初是反對美國和以色列對伊朗採取軍事行動，但隨著伊朗開始無差別攻擊，造成平民傷亡和基礎設施破壞時，態度開始出現轉變。

沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國先前一直存在外交摩擦，但在週末前夕，兩國已擱置分歧，結成統一戰線，共同對抗共同的敵人伊朗。

伊朗以報復美國為藉口，對海灣地區造成巨大破壞，意圖迫使海灣國家介入並阻止美國對伊朗的空襲，但反而讓海灣國家開始意識到，伊朗政權的存在本身就對它們的安全和經濟構成了威脅。

中東最大的煉油廠之一，沙烏地阿拉伯拉斯塔努拉煉油廠（Ras Tanura oil refinery）遭到攻擊，現場冒出濃煙，這個日產55萬桶原油的煉油廠被迫關閉；風險諮詢公司Verisk Maplecroft分析師索爾特韋特（Torbjorn Soltvedt）表示：「沙烏地阿拉伯拉斯塔努拉煉油廠遭到攻擊，標誌著局勢的重大升級，海灣地區的能源基礎設施現在完全處於伊朗的攻擊範圍之中」。

索爾特韋特直言：「這次襲擊也可能促使沙烏地阿拉伯和鄰近的海灣國家更傾向於加入美國和以色列針對伊朗的軍事行動。」

