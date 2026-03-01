為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    哈米尼死後 川普警告：若報復將動用「前所未見」武力

    2026/03/01 14:15 編譯陳成良／綜合報導
    伊朗國營電視台證實最高領袖哈米尼（右）在空襲中身亡；美國總統川普（左）警告，若伊朗發動報復，美方將動用「前所未見」的武力回擊。（自法新社）

    美國總統川普週日（1日）警告，若伊朗針對最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）身亡一事展開報復，美國將動用「前所未見的武力」回擊。此前，哈米尼已在週六的美以聯合空襲中身亡，伊朗官方隨後揚言將發動「毀滅性」回應。

    《法新社》報導，川普在社群平台「Truth Social」發文表示：「伊朗剛剛聲明，他們今天將發動非常強硬的襲擊，比以往任何時候都要強硬。」 對此，川普警告表示，若伊朗付諸行動，美國將以「前所未見的武力」進行反擊。

    在哈米尼身亡後，伊朗方面已展現強硬姿態。伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍已警告船隻不要通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），而伊朗的飛彈攻擊正持續打擊其阿拉伯鄰國。

    這場代號為「史詩憤怒行動」（Operation Epic Fury）的美方任務與以色列的「獅吼行動」（Lion’s Roar），導致伊朗多名官員身亡。除了哈米尼，最高領袖的高階顧問沙姆哈尼（Ali Shamkhani）及多名革命衛隊指揮官亦在襲擊中喪生。

    對此，伊朗內閣發表聲明指出，這項「重大罪行絕不會沒有回應」。儘管雙方語氣強硬，但目前尚不清楚伊朗是否已就進一步的大規模報復行動展開具體軍事部署。

