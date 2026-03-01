驚悚畫面！ 中國獅子猛抓不放 男子「拔河」救女童網一面倒怒轟

中國汕頭動物園驚傳遊客遇襲，一名女童遭獅子緊抓不放，一名男子拔河救人。（本報合成，擷取自微博）

中國汕頭市中山公園動物園驚傳恐怖意外！一段獅子隔籠襲擊孩童的影片在社群平台瘋傳，畫面中一頭凶猛獅子突然伸出巨爪，死死鉤住一名女童的褲腳往籠內猛拽，女童驚恐慘叫聲響徹雲霄，身旁大人發瘋般與獅子展開「拔河」，畫面怵目驚心。

綜合中媒報導，這起驚心動魄的事件發生在2月26日，該園區主打「動物投餵互動」。事發當時，家屬帶著孩子跨越防護欄進行投餵，疑似因女童手中持有肉塊，飢餓的獅子竟直接出爪抓人，試圖將獵物拖入籠中。



畫面紀錄下驚險一幕，當時獅子抓牢女童後說什麼也不放手，甚至在大人上前搶救時，連大人的長褲也被獅子一併鉤住，後方圍觀群眾目睹此景紛紛嚇得大叫「離遠點」、「天啊」。最終所幸在大人拉扯下，成功將女童從獅爪中奪回。園方隨後緊急帶女孩就醫，初步檢查並無抓傷、僅受驚嚇，目前身體已無大礙，家屬也與園方達成諒解。

影片曝光後迅速在社群平台瘋傳，不少網友直呼有夠危險，更質疑女童活該，「為什麼這些人要跨越防護欄桿呢？直接在柵欄前根本是在送肉吃」、「非要進入護欄內，自找的」、「為什麽要跨過護欄？為什麽要投餵？」、「公園是獅子家，投餵需謹慎，尊重生命」、「遠離野生動物」。

園方工作人員回應，入園門票僅30元人民幣（約新台幣137元），確實提供遊客投餵的服務項目，並承認管理上有疏失，但特別澄清絕無虐待獅子情事。目前該動物園已被當地政府要求立即停業改進，避免類似驚魂事件再度發生。

