「我是女王兒子」也沒用！安德魯捲性醜聞遭逐出豪宅 議員呼籲啟動叛國調查

安德魯因捲入性醜聞與公職人員行為失當疑雲，日前在接受警方約談11小時後搭車離開。（路透）

英國國王查爾斯三世（King Charles III）胞弟安德魯﹒蒙巴頓—溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor），因捲入已故富商淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞與公權力疑雲，近日在深夜被強制要求撤離其居住數十年的溫莎「皇家莊園」。這起權貴失勢事件在英國政壇引發連鎖反應，不僅標誌著王室制度正試圖與爭議人物劃清界線，更有資深議員公開呼籲應對其啟動國安層級的調查。

據《每日郵報》報導，安德魯在被要求搬離擁有30個房間的豪宅時，曾憤怒抗辯「我是女王的次子，你不能這樣對我」。然而，在國王查爾斯三世主導下，王室已撤回對其保護，安德魯隨後在深夜掩護下搬往規格較低的桑德令罕府（Sandringham Estate），此前其更因涉嫌公職人員行為失當遭警方約談長達11小時。

捲入洩密疑雲 議員呼籲啟動叛國級調查

這場王室內鬨已正式升維為法律與政治風險，前安全事務副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）公開要求，應針對安德魯啟動與叛國罪相關的調查。資深議員與法律界人士呼籲成立具備傳喚權的特別委員會，重點調查安德魯在擔任英國貿易特使期間，是否曾向艾普斯坦傳遞敏感的國家機密資訊。外界解讀，這顯示安德魯已從單純的家族醜聞主角，轉變為可能損及國家利益的政治包袱。

面對日益升高的社會壓力，外媒披露英相施凱爾（Keir Starmer）政府正評估是否需要透過立法程序，將安德魯正式移出王位繼承順位。儘管安德魯目前仍是王位第八順位繼承人，但隨著其不再承擔王室公職且深陷司法風暴，政府內部正研議相關方案，若要徹底切斷其與王室體系的制度聯繫，未來可能需經由議會法案正式定案。

針對這起震驚英倫的調查案，白金漢宮已釋出明確信號，國王發表聲明強調「法律必須自行運作」，並表示王室將全力配合警方調查。這項涉及人口販運風險與性犯罪網絡的深度調查，顯示出即便身處權力頂層，在面臨法律與制度存亡關頭時，傳統的權貴保護傘已不復存在。

