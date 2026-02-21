地緣政治動盪 歐盟擬大增私人專機預算惹議

歐盟以地緣政治動盪及國際局勢快速變動為由，準備大幅增加高階官員出行的私人專機費用。示意圖。（美聯社）

美國政治新聞網站《政客》（Politico）19日獨家披露， 歐盟計畫在未來4年內為高階官員的私人飛機出行增加500萬歐元（約1.8億台幣）支出，比2021年增加50％，原因是「更廣泛的地緣政治環境和國際事務的波動性加劇」。

該網站引用一份招標文件指出，歐盟計畫在未來4年內花費高達1600萬歐元（約5.9億台幣），用於支付高階官員的私人飛機出行費用。該金額比截至2025年增加300萬歐元（約1.1億台幣），比截至2021年增加50％。

綠黨歐洲議會議員安德瑞森（Rasmus Andresen）抨擊此舉「令人尷尬」，「在普通民眾連暑假旅行都負擔不起的時候，這發出一個非常奇怪的訊號」，而且與歐盟的氣候目標不符。

這份招標文件的買方包括歐盟執委會、歐洲議會、歐盟理事會和歐洲對外行動署，合約中稱「全部或部分資金由歐盟基金提供」。

對於這些機構的高階官員而言，國際旅行是其職責的重要組成部分，因為他們需要與外國領袖舉行會談，並在世界各地發表演講。歐盟執委會表示，儘管歐盟優先考慮商業運輸，但有時也認為商業運輸不可行或太危險，尤其是在工作人員前往衝突地區時。

然而，這份價值1567萬歐元的「非定期空中計程車運輸服務」合約已招標1年多，但至今仍未有任何公司得標。歐盟執委會表示，先前的協議原定於2025年底到期，現已延至6月，招標程序仍在進行中。

歐盟執委會發言人表示，預計成本的增加考慮到「更廣泛的地緣政治背景和國際事務日益加劇的動盪，這可能會導致更多臨時出行需求」。市場發展趨勢，包括更高的飛機包機費率和燃油成本，也已納入預測。

該發言人還強調，私人專機服務並非主要交通方式，只有在定期商業航班與官方行程衝突，或緊急、突發的政治事件需要快速出行，或出於安全原因必須使用專機時，才會使用此服務。

