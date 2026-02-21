停火協議虛設？ 以軍轟黎巴嫩至少奪12命 真主黨高層遭狙殺

以色列軍方於昨日（20）對黎巴嫩東部貝卡谷地發動多波空襲，造成至少10人死亡，死者包括一名真主黨的高階官員。（歐新社）

以色列軍方於昨日（20）對黎巴嫩東部貝卡谷地發動多波空襲，造成至少10人死亡，死者包括一名真主黨的高階官員。

根據《BBC》報導指出，以色列國防軍（IDF）20日針對貝卡谷地的真主黨設施進行打擊行動。以方聲稱，這些設施的存在已違反以色列與黎巴嫩之間的停火協議。真主黨隨後發表聲明證實，其內部一名資深官員在空襲中喪生，但未透露進一步職位細節。

請繼續往下閱讀...

此次針對貝卡谷地的襲擊發生前數小時，以色列才對黎巴嫩南部城市錫登（Sidon）郊區的一處巴勒斯坦難民營發動空襲。以軍透過社群平台X表示，該行動摧毀了位於難民營內的一處哈瑪斯（Hamas）指揮中心。這場空襲共造成2人死亡。

儘管由美國與法國斡旋的停火協議於2024年11月生效，要求以軍與真主黨撤出黎南地區，但雙方衝突並未真正止息。自協議生效以來，以色列幾乎每日仍對黎國境內進行「外科手術式」打擊。

雖然兩國代表於2025年12月在邊境城鎮納庫拉（Naqoura）舉行數十年來首場直接會談，討論經濟合作及緩解緊張局勢，但軍事對峙依然僵持。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室曾表示，會談氣氛良好，但重申真主黨解除武裝是推動合作的必要前提。黎巴嫩總理薩拉姆（Nawaf Salam）則持謹慎態度，強調目前重點在於防止衝突擴大，黎國距離與以色列實現外交正常化仍有很大差距。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法