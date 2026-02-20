川普向伊朗下最後通牒 限期10天達成協議 否則將發生「不好的事」

俄羅斯輕型巡防艦「堅毅號」（上）19日與伊朗海軍在阿曼灣舉行聯合演習。（歐新社）

隨著大規模海空兵力陸續就定位，美國總統川普19日向伊朗發出警告，表明德黑蘭必須與美國達成協議，否則將會發生「不好的事情」。他似乎下達10天的最後通牒，暗示美國可能在此期限後採取行動。

《路透》報導，美國在中東地區大規模集結兵力，引發外界對爆發更廣泛戰爭的擔憂。川普在華府舉行的首場「和平理事會」（Board of Peace）會議上表示，與伊朗的談判進展順利，但堅持德黑蘭必須達成「具實質意義」的協議。曾多次威脅攻擊伊朗的川普警告，「否則就會發生不好的事情」（Otherwise bad things happen）。

他提及去年6月美國發動的空襲，聲稱伊朗發展核武的潛力已被「大幅削弱」，還說「我們可能必須採取進一步行動，也可能不必。大家大概在接下來的10天內就會知道結果。」但他並未進一步說明。

美伊雙方在核計畫談判上仍存在巨大分歧，美國揚言轟炸伊朗，已推升國際油價。與此同時，俄羅斯輕型巡防艦「堅毅號」（RFN Stoikiy）19日加入伊朗在阿曼灣（Gulf of Oman）這條全球能源關鍵航道上舉行的海軍演習。

伊朗與美國談判代表17日會面，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）表示雙方已就「指導原則」達成共識。然而，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）18日指出，雙方在部分議題上仍有分歧。川普則稱雙方「正進行良好的會談」；一名美國高階官員也透露，伊朗將就如何解決美方疑慮提出書面方案。

川普呼籲德黑蘭與美國共同邁向「和平之路」，強調「他們不能擁有核武，就這麼簡單。如果他們擁有核武，中東就不可能迎來和平。」

華府希望伊朗完全放棄可用於製造核彈頭的鈾濃縮活動。美國與盟國以色列也要求伊朗放棄長程彈道飛彈、停止支持中東地區的武裝團體，並停止以武力鎮壓國內抗議活動。伊朗則表明拒絕討論核武以外的議題，並稱限制其飛彈庫是不可跨越的紅線。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）預計28日與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面，商討伊朗局勢。

衛星影像顯示，自去年夏天以來，伊朗持續修復並加固其核子與飛彈設施；而過去一個月來，美國也正積極備戰中東各地的軍事基地。俄羅斯19日警告，應避免伊朗周邊的緊張局勢出現「史無前例的升級」，並呼籲在美軍集結之際保持克制。美國高層官員指出，美軍集結預計3月中旬完成。

在緊張局勢加劇之際，波蘭19日成為最新一個敦促其公民離開伊朗的歐洲國家。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）警告，波蘭僑民的撤離時間可能「只剩幾個小時」。

